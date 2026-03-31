Aarón Palacio, torero aragonés: "No tienen otro fin que el de dejar morir el toreo poco a poco"

Tras la encrucijada en la que se encuentra la gestión de la plaza de toros de La Misericordia después de que la justicia haya tumbado el concurso para la adjudicación de la gestión lanzado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el toreo aragonés Aarón Palacio, una de las grandes promesas taurinas y que tomó la alternativa en la pasada Feria del Pilar se ha mostrado contundente: "Qué pena me da ver mi plaza así...".

"Me parece lamentable que tras quedarnos sin feria de San Jorge, por motivos en los que no voy a entrar, Zaragoza se quede también sin ver a tres toreros de la tierra haciendo el paseíllo en un día tan especial y señalado para todos los aragoneses", asegura el diestro en alusión a la propuesta lanzada por El Tato, y prosigue: "En el toreo, como en la vida, siempre ha tenido que echarse la pata para adelante para triunfar. Nosotros ya lo hemos hecho. Ahora, les toca a los responsables dar el paso para que el 23 de Abril Zaragoza y todos los aficionados puedan ver a sus toreros en su plaza".

"Espero que un día..."

En su reflexión en voz alta, Aarón Palacio concluye de una manera emotiva: "Espero que un día mi nombre pese tanto en el toreo que sea capaz de impedir que estas cosas pasen, no solo en Zaragoza sino en el mundo entero. Es triste porque no tienen otro fin que el de dejar morir el toreo poco a poco".