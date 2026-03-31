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Ara Malikian se pasa al rock: esta es su nueva colaboración

El violinista muy relacionado con Aragón se luce en la nueva canción de Boikot

Ara Malikian en un instante del videoclip de 'Los últimos niños'.

Ara Malikian en un instante del videoclip de 'Los últimos niños'. / EL PERIÓDICO

Paula Marco

ZARAGOZA

Boikot sigue desgranando su nuevo disco 'No les interesa', con el segundo adelanto extraído del mismo, 'Los últimos niños', una canción que nace del dolor y la necesidad de nombrar lo innombrable. A través de la imagen devastadora de una madre sosteniendo a su hijo muerto, la canción recorre el horror de la guerra y señala a una humanidad que parece haber perdido la piedad, la justicia y la memoria.

Con una letra cruda y profundamente poética, el tema se convierte en un grito contra la barbarie, contra la indiferencia y contra el silencio cómplice que permite que los más inocentes paguen el precio de unos conflictos sustentados en intereses económicos, religiosos, colonizadores e imperialistas.

Un rap aguerrido para empezar

'Los últimos niños' arranca como un rap aguerrido para desembocar en un rock épico y emocional. Con una producción intensa y muy cuidada, el tema se apoya en una poderosa orquestación, que encabeza el violín del maestro Ara Malikian, y que aporta una sensibilidad que dota de una dimensión aún más profunda a este lamento colectivo.

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Además del aporte, mágico y certero, del violinista Malikian, la canción adapta, en su parte rapeada, un poema del escritor y músico Kike Babas y cuenta en los coros y la orquestación con la sabia mano del creador de óperas rock, Joaquín Padilla.

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