Ara Malikian se pasa al rock: esta es su nueva colaboración

Boikot sigue desgranando su nuevo disco 'No les interesa', con el segundo adelanto extraído del mismo, 'Los últimos niños', una canción que nace del dolor y la necesidad de nombrar lo innombrable. A través de la imagen devastadora de una madre sosteniendo a su hijo muerto, la canción recorre el horror de la guerra y señala a una humanidad que parece haber perdido la piedad, la justicia y la memoria.

Con una letra cruda y profundamente poética, el tema se convierte en un grito contra la barbarie, contra la indiferencia y contra el silencio cómplice que permite que los más inocentes paguen el precio de unos conflictos sustentados en intereses económicos, religiosos, colonizadores e imperialistas.

Un rap aguerrido para empezar

'Los últimos niños' arranca como un rap aguerrido para desembocar en un rock épico y emocional. Con una producción intensa y muy cuidada, el tema se apoya en una poderosa orquestación, que encabeza el violín del maestro Ara Malikian, y que aporta una sensibilidad que dota de una dimensión aún más profunda a este lamento colectivo.

Además del aporte, mágico y certero, del violinista Malikian, la canción adapta, en su parte rapeada, un poema del escritor y músico Kike Babas y cuenta en los coros y la orquestación con la sabia mano del creador de óperas rock, Joaquín Padilla.