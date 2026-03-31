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BTS lidera Billboard con su álbum de regreso y logra el mayor éxito de un grupo en una década

Con más de 641.000 unidades vendidas, el nuevo álbum de BTS, 'Arirang', marca un hito en la industria musical, impulsando a la banda a la cima de las listas

El grupo de K-pop BTS durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl, el 21 de marzo de 2026

El grupo de K-pop BTS durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl, el 21 de marzo de 2026 / BIGHIT MUSIC / Netflix HANDOUT / EFE

EFE

Los Ángeles

El álbum regreso de la icónica banda de K-pop BTS, 'Arirang', debutó en la cima de la lista Billboard, logrando el mejor estreno de un grupo en más de una década y posicionándose como el mayor éxito comercial desde el récord de Taylor Swift.

La producción discográfica entró en la lista con un total de 641.000 unidades equivalentes, de las cuales 532.000 corresponden a ventas físicas, según datos de Billboard.

También el tema principal de la banda, 'Swim', alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en el séptimo número uno en la carrera del grupo de pop surcoreano y el primero desde 2021.

Hito histórico

Estas cifras otorgan al grupo surcoreano la mejor semana de ventas para un álbum de un grupo en más de una década.

21 March 2026, South Korea, Seoul: BTS holds &quot;BTS THE COMEBACK LIVE£¸ARIRANG&quot; concert on Gwanghwamun Square in central Seoul. Photo: -/YNA/dpa 21/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. -/YNA/dpa;music;entertainment;BTS concert in Seoul

BTS ofrece un concierto en Seúl. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Además, la evolución de 'Arirang' supone el debut más potente en términos de unidades desde que 'The Life of a Showgirl' de Taylor Swift alcanzó la histórica cifra de cuatro millones de unidades.

4 millones de copias

El nuevo álbum de BTS, tras su pausa de más de tres años por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, vendió más de cuatro millones de copias, según Hanteo Chart, y su videoclip del sencillo 'Swim' ha superado las 80 millones de visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento el pasado 20 de marzo.

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