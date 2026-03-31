Deniegan la cautelarísima contra la resolución que anulaba el concurso de explotación de la plaza de toros de Zaragoza

La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado este martes un auto desestimando la petición de medidas cautelarísimas pedida por la Diputación de Zaragoza contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) de 18 de marzo de 2026 por el que declaraba la nulo de pleno derecho el procedimiento de licitación y los pliegos sobre la explotación de la plaza de toros de La Misericordia.

El escrito remitido a la sala por DPZ solicita la adopción de una medida cautelarísima, sin oír a la parte contraria además de dejar sin efecto la suspensión del acuerdo del TACPA apoyándose en circunstancias de especial urgencia y en las consecuencias que tendría para la tauromaquia y su impacto económico y social en la provincia y la ciudad de Zaragoza.

Por su parte, los magistrados determinan que no hay tal urgencia y que cabe escuchar previamente a las demás partes interesadas. Consideran “más acorde con el principio de audiencia dilatar la decisión cautelar unos días en los que se dará trámite para alegaciones, antes de adoptar la decisión cautelar, teniendo en cuenta que la resolución del TACPA es de 18 de marzo y la solicitud de cautelar se presentó ayer” día 30 de marzo.

Arrendamiento o concesión de servicios

La cuestión sobre la que planea la discrepancia, y por la que se plantean los recursos ante el TACPA y ahora la petición de una medida cautelar, reside en si la gestión de la plaza de toros de La Misericordia puede realizarse mediante arrendamiento de un bien patrimonial o si debería ser mediante un contrato de concesión de servicios.

Ahora, a la vez que se da traslado a los interesados se les comunica, con el objeto de que puedan en plazo común de dos días, realizar las alegaciones que estimen oportunas en defensa de su derecho.

El próximo paso tendría lugar a partir del martes día 7 de abril cuando las partes deberían haber presentado sus alegaciones a la sala cuya decisión sobre si se adoptan o no medidas cautelares requerirá de un plazo para que el tribunal responda si se adoptan o no medidas cautelares.

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En cualquier caso, se da por seguro que no habrá Feria de San Jorge aunque Diputación de Zaragoza siempre ha sostenido que una posible alternativa sería celebrar esos festejos en fechas posteriores en mayo o junio.