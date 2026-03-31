De fábrica de cerveza artesana a crear un festival referente en el Pirineo que ya ha desvelado su cartel de este año: "Brinda, bebe, ¡baila!"

En un pequeño pueblo del Sobrarbe, en pleno Pirineo, en La Cabezonada, en 2014 unos jóvenes emprendedores instalaron una fábrica de cerveza artesana que dada la zona, las tradiciones y sus propias aficiones no podía tomar otro nombre, La Rondadora. Con el tiempo, el proyecto se ha ido asentando y dadas sus inquietudes y sus ganas de celebrar, surgió el Festival Rondadora que, en pocos años, se ha convertido en un referente con un sencillo lema: Brinda, bebe, ¡baila!

Esta cita al aire libre ya ha anunciado sus esperadas fechas para la edición de este año, 5 y 6 de junio, y, además de poner a la venta ya las entradas ha desvelado un cartel ambicioso y una novedad, la Batalla de bandas, para un fin de semana que se espera sea de gran diversión.

El cartel por días

Así, para el viernes, 5 de junio, los grupos que actuarán en La Cabezonada serán DelDesierto, Sonnora y Escombro quedando para el día siguiente, el día fuerte, un cartel de auténtico lujo desde las 15.00 horas: La Ronda de Boltaña, Fresquito y Mango, Rudio, Pura Nata, Álex Curreya, Pura Nata y La batalla de bandas (con El vicio del duende, New Tones, Los Villanos y Rinoceronte Ganador) sin dejar de lado la gincana.

Si bien la jornada es de puertas abiertas para el sábado es necesario comprar una entrada que ya está a la venta a un precio de 13,26 euros (gastos de gestión incluidos) en la web del festival hasta que se acabe la remesa de 500 entradas. En taquillas, las mismas tendrán un precio de 25 euros.

Noticias relacionadas

Además, en la misma tienda online se pueden adquirir billetes para el autobús ida y vuelta (hay servicio desde Aínsa, Boltaña y Graus) y un pack antiinflación con descuentos para las consumiciones.