Paco Paricio (Titiriteros de Binéfar) afronta su despedida de los escenarios: "Te cansas de viajar, no de hacer la función"

Cuenta Paco Paricio, minutos antes de que estrene su espectáculo, 'Burlesca', en el Teatro del Mercado de Zaragoza, que la primera escena de todos los espectáculos de Titiriteros de Binéfar se hace con las luces del público encendidas. "Me gusta ver a los espectadores... Uno de los retos que me propongo en mis funciones es mirar a los ojos al menos una vez a cada uno de los que han venido a vernos". Eso le permite, por ejemplo, felicitar al que está celebrando su cumpleaños o saber con quién interactuar y cómo va a reaccionar: "Esa psicología la tengo", dice con una sonrisa de pícaro, al mismo tiempo que explica que su medio siglo sobre el escenario también hace su labor.

Ahora, hasta el domingo 5 de abril, está en uno de sus teatros favoritos "por su cercanía", algo que define perfectamente la trayectoria de Paco Paricio, la sencillez, la humanidad y el respeto por el público. Algo que resaltar ahora que, aún con la boca pequeña, el titiritero se despide de los escenarios con este nuevo espectáculo. "Aún éramos maestros Pilar Amorós (su compañera y vida y codirectora de la compañía) y yo y no habíamos fundado todavía la compañía pero ahora hace 50 años que nos pagaron por nuestra primera función en un pueblo de Lérida (cobraron 1.000 pesetas y la merienda)", recuerda Paco Paricio, que asegura que no siente nostalgia: "Ahora me estoy dedicando a recopilar juegos y a escribir, con la idea también de facilitar lo máximo posible la tarea a mis hijas, que son las que seguirán al frente de la compañía, aunque yo seguiré dirigiendo", asegura con alegría y recalca: "Voy perdiendo movilidad, pero espero que sea una despedida larga del oficio, del público y de su gente. De hecho, ya llevo cinco años de retraso", bromea el titiritero que está cercano a cumplir 71 años.

"El arte que cada uno necesita hacer"

"Motivación sigo teniendo, te cansas de viajar, no de hacer una función. Yo creo que cuando era joven pensaba que arreglaba el mundo haciendo títeres, ahora creo que me arreglo a mí mismo. Hay algo en los artistas en que el cada uno hace el arte que cree que necesita hacer y a la vez que es bueno para la sociedad", reflexiona en voz alta Paco Paricio.

Para su despedida, el oscense ha creado 'Burlesca', un espectáculo en el que, asevera, "hay una burla de nosotros mismos y de algunas instituciones. Hay mucho juego, con unos títeres muy simples que hemos desarrollado, que son cartones; con pequeños juguetes, con la técnica antigua que ya usaban los ciegos de los cartelones... Hacemos greguerías y una autocrítica burlesca sobre la vida moderna". Todo, como es el sello habitual de la compañía, con música en vivo, reivindica, antes de revelar una de las novedades de la función: "He sido gitano, almogávar, bandido cucaracha... pero, por primera vez, hago de payaso. El titiritero está siempre justificado como un personaje que cuenta la historia por algo", afirma.

"Creo que es lo que nos toca"

Sobre su actividad editorial de los últimos años (acaba de publicar 'Juegos y recursos de un titiritero'), el artista cree que es parte de su obligación: "El teatro de títeres siempre ha sido un género menor y nunca ha tenido todo el corpus de teoría de puesta en escena", asegura Paco Paricio, de ahí que esté dedicando mucho tiempo últimamente al estudio y la recopilación de los trabajos: "Creo que es lo que nos toca. Nosotros hemos tenido la suerte de ser una compañía que ha viajado por todo el mundo, este mismo año nos están reclamando de Brasil y de Colombia para volver, y tenemos aliciente de crear las bases para los que vengan detrás lo tengan más fácil y no tengamos que inventar o reinventar el oficio".

Faltan apenas unos minutos para que 'Burlesca' empiece y el público ya empieza a entrar en la sala. "Mucha mierda, Paco", le decimos, y él, desde su experiencia matiza: "En el mundo rural decimos mucho estiércol, que es, además, más correcto, porque el fiemo es algo rico. Y, de ahí, viene precisamente, el origen de la frase, que es francesa, del estiércol de los caballos, que ellos llaman 'merde'". Maestro hasta en la despedida. "Mucho estiércol, Paco".