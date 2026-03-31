Vuelve el ciclo Tomo y Lomo con la sesión 'Fotografíar desde dentro'
El libro de Pilo Gallizo y Eva Sala estarán en el Teatro Romano el 16 de abril
Tras el éxito de la primera edición, Procura retoma su ciclo 'Tomo y Lomo: Conversatorios en torno a la cultura y la vida', y lo hace con "uno de los proyectos que desafían los límites de la gestión cultural, una obra pionera que cambia las reglas del juego, 'Fotografiar desde dentro'", explican.
'Fotografiar desde dentro' es el primer libro de actividades de creación fotográfica diseñado específicamente para grupos mixtos de personas con y sin discapacidad visual. Es una obra que convierte la fotografía en un lenguaje universal, demostrando que para crear imágenes no solo se usan los ojos, sino todos los sentidos.
Mirar con el corazón
El libro propone 35 actividades diseñadas en talleres reales, donde el proceso creativo —basado en la emoción, la memoria y el cuerpo— tiene tanto valor como la imagen final. Bebe de metodologías transformadoras como la Pedagogía del Oprimido y el Photovoice, invitándonos a todos (profesionales, aficionados o educadores) a una alfabetización visual radicalmente distinta. Es, en definitiva, una invitación a mirar con el corazón.
Para profundizar en esta metodología, la sesión contara con sus autoras, Pilo Gallizo y Eva Sala, acompañadas por Laura Moya, quienes conversarán con Beatriz Lucea. La cita será el 16 de abril a las 18.30 horas en el Museo del Teatro Romano de Zaragoza.
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