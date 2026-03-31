Zaragoza abre sus puertas a nuevos talentos artísticos con Conservatorio de Danza Abierto 2026

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa una nueva edición de Conservatorio de Danza Abierto 2026, una iniciativa dirigida a acercar la formación en danza a nuevos públicos y despertar vocaciones artísticas entre la ciudadanía. Tal y como explica la concejal de Educación, Paloma Espinosa, "se trata de una oportunidad para descubrir un talento, una habilidad innata o, simplemente, para familiarizarse con una disciplina artística en el único centro de Aragón que ofrece estudios oficiales de danza".

La propuesta invita a niños, jóvenes y familias a participar en clases de prueba, tanto si cuentan con experiencia previa como si se acercan por primera vez al mundo de la danza, facilitando un primer contacto con la enseñanza reglada en un entorno profesional.

Las personas participantes podrán elegir entre distintas modalidades: en danza clásica sin conocimientos previos, se ofrece una clase de una hora acompañada de una charla informativa para familias; en danza contemporánea sin experiencia, la duración será de una hora y media; y quienes ya tengan formación podrán integrarse en clases reales junto al alumnado del centro, en el nivel que se determine según su experiencia.

Varias franjas de edad

La actividad está dirigida a niños y jóvenes que cumplan los requisitos de edad establecidos para cada especialidad: entre 8 y 12 años para iniciación en danza clásica, entre 14 y 25 años para danza contemporánea sin experiencia, y a partir de 9 y 15 años respectivamente en el caso de quienes ya cuentan con formación previa. No podrán participar personas que estén actualmente matriculadas en el centro ni en programas vinculados al mismo.

El cartel de Danza Abierto de este 2026. / EL PERIÓDICO

Las inscripciones deberán realizarse a través de un formulario 'online' entre el 6 y el 12 de abril. Las personas admitidas recibirán un correo electrónico con la confirmación de plaza, así como el día y la hora asignados para la actividad.

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Las clases tendrán lugar los días 20, 21 y 22 de abril en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza consolidando esta iniciativa, aseguran, "como una puerta de entrada al mundo de la danza y una experiencia enriquecedora para quienes deseen iniciarse o continuar su formación artística".