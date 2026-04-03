El barrio de Zaragoza que tiene un banderín y un córner donde estaba un campo de leyenda

En medio de la avenida San Juan de la Peña de Zaragoza justo donde hace esquina con la calle Peña Oroel, se encuentra uno de los homenajes más curiosos con los que cuenta la capital aragonesa. Y es que no son pocos los zaragozanos que se han mostrado extrañados de darse de bruces en el Arrabal con una pequeña esquina con un césped artificial y un banderín rojo en plena avenida.

¿Qué hace un banderín y una esquina de córner en medio de la avenida San Juan de la Peña esquina con la calle Peña Oroel? La respuesta, como no puede ser de otra manera, está relacionada con el fútbol. Donde se puede ver ahora ese banderín era una de las esquinas del primer campo de fútbol en Zaragoza que contó con las medidas reglamentarias FIFA (101 x 68 metros) y que, con una capacidad para 8.000 espectadores, se inauguró en 1922.

12 de enero de 1922

Concretamente, el Campo del Arrabal se puso de largo el 12 de marzo de la mano bajo los colores tomates de la Real Sociedad Atlética Stadium (uno de los clubes que dio origen al Real Zaragoza), en partido ante el Iberia S.C. Contaba con gradas de terraplén y madera, tribuna de honor, valla separadora, vestuarios e incluso redes en las porterías.

El homenaje cuenta con una placa explicativa. / D. M. B.

Fue, además, tal y como se puede leer en la placa homenaje, el escenario donde en 1922 la selección de Aragón jugó su primer partido oficial en Zaragoza, y en 1924 se disputó el primer partido oficial en competición nacional en Aragón, enfrentando la R.S.A. Stadium al F.C. Barcelona. Utilizado como parque automovilístico durante la guerra civil, fue reconstruido por C.D. Español (del Arrabal) y los vecinos del barrio.

La entidad propietaria del campo sería la citada Real Sociedad Atlética Stadium hasta su desaparición, y posteriormente sus herederos, el Zaragoza Club Deportivo -que sin embargo utilizaría como cancha local el Campo de la Torre de Bruil, al otro lado del río- y el Real Zaragoza, que nunca lo utilizó para el equipo absoluto. Así, disputarían allí sus partidos como conjunto local el propio Stadium de Zaragoza, y después como arrendatarios, el Club Deportivo Patria Aragón, el Español del Arrabal y Club Deportivo Arrabal, equipos de menor entidad. Si bien, el Real Zaragoza, nunca lo utilizó como terreno local del equipo mayor, sería el terreno de juego y entrenamiento de diversos equipos de su cantera.

El campo, venido a menos, se derribó en 1962 para dar paso a las viviendas de Balsas de Ebro Viejo.