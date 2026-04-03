La escena final de 'Aquí no hay quien viva' que se rodó y se borró por error

Tanto 'Aquí no hay quien viva' como 'La que se avecina' han sido dos de las series que más han triunfado en la televisión española y que cuenta con millones de seguidores que siguen viendo sus capítulos día tras día cuando se emiten. Uno de sus creadores, Alberto Caballero, ha pasado recientemente por el pódcast 'Animales humanos', presentado por Ibai Vegan, donde ha desvelado uno de lo secretos de la serie de la calle Desengaño.

"Cuando nosotros terminamos La que se vecina en el plató de Mirador de Montepinar, dije tenemos a José (por José Luis Gil) y tenemos a Loles (por Loles León), vamos a hacer una parodia del final de 'Los Serrano'", comienza explicando Caballero, que prosigue: "Le dije a Edu de arte, ponme un paño con una cama que se parezca al dormitorio de los Cuesta y grabo en un momento una secuencia en la que José se despierte en la cama con Loles y de repente digan 'ay he tenido una pesadilla, he soñado que vivía en la periferia y estaba con otra persona y nuestro hijo no sé qué'... Todo sin decir literalmente que eran Paloma y Juan (sus respectivos personajes en 'Aquí no hay quien viva').

"Este es el epílogo"

La idea, aclara el propio Alberto Caballero, "no era emitirla sino tenerla nosotros en plan coña para redes y decir, 'bueno, ha acabado la serie y este es el epílogo".

¿Pero qué sucedió con esa escena? "Cuando nos trasladamos de plató reformatearon los discos y se cargaron la secuencia", afirma el cocreador de las series por lo que esa escena nunca ha visto la luz ni la verá.