El grupo español del momento incita a ver la película de un aragonés: "Si en Semana Santa tenéis algún día tonto..."

Ahora mismo, Viva Suecia es una de las bandas españolas que más público concigue meter en sus conciertos. Prueba de ello es el concierto que ofreció hace unas semanas en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con entradas agotadas desde hacía varios meses. En una especie de éxtasis colectivo, la banda murciana, además, quiso rendir homenaje a uno de los grandes artistas aragoneses.

Y es que durante su actuación, Viva Suecia interpretó una versión de 'Apuesta por el rock and roll', de Mauricio Aznar. Bueno, más bien, interpretó una versión de la versión que hace Enrique Bunbury sobre esa misma canción, pero el homenaje estaba latente ahí.

"Si tenéis algún día tonto..."

Ahora, el grupo ha ido más allá y ha recomendado a través de sus redes sociales la película del aragonés Javier Macipe que retrataba la figura de Mauricio Aznar, 'La estrella azul'. "Y sin con esto de la Semana Santa tenéis algún día tonto, os recomendamos ver 'La estrella azul, la peli de Javier Macipe basada en la vida de Mauricio Aznar", decían en su redes y ponían un enlace a RTVE Play donde se puede ver la producción de manera gratuita.

La publicación de Viva Suecia. / EL PERIÓDICO

‘La estrella azul’ se alzó el año pasado con dos de los Premios Goya más destacados de los ocho a los que optaba: mejor actor revelación para Pepe Lorente y mejor dirección novel para Javier Macipe. Encabezado por Pepe Lorente, que interpreta a Mauricio Aznar, famoso rockero español, ‘La estrella azul’ cuenta con Bruna Cusí o Marc Rodríguez en el reparto.