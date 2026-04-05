El centenario de ‘Turandot’ llega al Cervantes desde la Ópera de Viena

El centenario de 'Turandot', la última obra del compositor Giacomo Puccini, llegará a Zaragoza con una proyección especial en el cine Cervantes el próximo 9 de abril. La cita permitirá al público disfrutar en pantalla grande de la aclamada producción de la Ópera Estatal de Viena, en una iniciativa que conmemora los cien años del estreno de esta icónica pieza del repertorio operístico.

La propuesta forma parte de un lanzamiento simultáneo en cerca de 80 salas de más de 70 localidades españolas, acercando a los espectadores una de las producciones más destacadas de los últimos años en el panorama lírico internacional.

Grabada en 2023

La versión que se podrá ver en Zaragoza se ha grabado en 2023 y cuenta con una duración de 142 minutos, en versión original en italiano con subtítulos en castellano.

Noticias relacionadas

La producción está dirigida escénicamente por Claus Guth con la escenografía de Etienne Pluss y con el tenor Jonas Kaufmann y la soprano Asmik Grigorian.