El Kit Kat Club de Berlín llega al Teatro Principal con el musical 'Cabaret'

"Damas y caballeros, ¿pensaban que ya lo habían visto todo? ¡Ja! Claro, claro, 'Cabaret' es amor, pasión y drama… pero no, no, esto es 'Cabaret' llevado a otro nivel, donde la irreverencia y el caos no tienen límites. Y sí, el Kit Kat Klub ha aterrizado en Zaragoza, directamente desde Berlín, para que puedan ver lo que pasa cuando el amor y la desesperación se encuentran, cuando la música lo es todo y las reglas… bueno, las reglas no existen". Así anuncia su llegada al Teatro Principal 'Cabaret el musical' que, con una "experiencia inmersiva", abrirá del 15 de mayo al 7 de junio para rememorar aquel Berlín de los años 30.

Con un elenco comandado por Abril Zamora, Amanda Digón, Pepe Nufrio, Patricia Clark, Pepa Lucas y Tony River llega a la capital aragonesa después de hacer temporada en Madrid y con una fórmula que aúna romance, drama y muchas dosis de seducción buscando siempre sorprender a los espectadores que, algunos de los cuales, podrán vivir el espectáculo desde el propio escenario.

Un Berlín decadente

'Cabaret' es un aclamado musical ambientado en el Berlín decadente de 1931, durante el auge del nazismo. La historia sigue a Sally Bowles, una cantante inglesa en el Kit Kat Klub, y su romance con el novelista estadounidense Cliff Bradshaw. Mientras el club ofrece evasión y libertad, el imparable ascenso del nazismo destruye la normalidad cotidiana de los personajes, convirtiendo el entretenimiento en un reflejo de una sociedad que se desmorona.

El espectáculo es sorprendete e imantador. / JULIA MARANGONI

El espectáculo, además, promete diversión desde antes de que comience cada una de las funciones ya que la actuación comienza, en realidad, desde media hora antes de que arranque oficialmente el 'show' en el que, además, los actores pueden aparecer por cualquier lugar del teatro durante las dos horas y media que dura el musical con todo lo que ello conlleva.

Drama, historia y sensualidad

'Cabaret, el musical' es, en definitiva, una historia cargada de emociones intensas, conflictos personales y el impacto de una sociedad al borde del colapso en la Alemania de los años 30 así como en su versión histórica un retrato del ascenso del nazismo y sus devastadoras consecuencias, reflejando la tensión política y social de la época. Todo dentro de un espectáculo arrollador, repleto de pasión, provocación y erotismo, donde cada actuación en el decadente Kit Kat Klub "seduce, desarma y desafía los sentidos con su energía y magnetismo".

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Las entradas para las 28 funciones programadas en el Teatro Principal de Zaragoza ya se pueden comprar a través de la propia web del teatro o Ibercaja y en las taquillas del teatro de 17.00 a 21.00 horas. Los precios de las mismas oscilan entre los 20 y los 80 euros (butacas premium de escenario).