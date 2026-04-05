Manolo Kabezabolo, el primer viral de la historia: "No había hogar en España que no tuviera una cinta con una canción mía"

Manolo Kabezabolo es uno de los referentes punks en España y su figura siempre levanta expectación allá donde va. Y lo es desde que en 1989 ya publicara su primera maqueta (en casette por supuesto) titulada 'P'a los kolegas'. Un primer trabajo que le convirtió en uno de los primeros virales en España y que puso las bases para 'D'empalmada y a pufo' tres años después con la que incluso trascendió fronteras.

El propio artista aragonés visitó recientemente 'El nicho podcast' donde recordó aquella época. "La primera maqueta que grabamos la hicimos con un radiocasette de doble platina que tenían dos micros, uno en cada altavoz. Entonces lo pusimos en vertical y uno pillaba la voz y otro la guitarra. Lo hicimos en el salón en casa de un colega y allí calladicos, grabamos una canción, parábamos, rebobinábamos, la escuchábamos, y si había fallo la grabábamos otra vez", relata.

A 100 pesetas

Así nació la primera constancia de Manolo Kabezabolo que apostó, como no podía ser de otra manera por la autodistribución: "La gente que la quería nos traía una cinta virgen, se la grabábamos y le poníamos la cartulina. Las cintas vírgesnes entonces podían costar entre 55 y 60 pesetas y las vendíamos a 100", explicó.

Pero aún había margen para crecer señaló el propio Manolo Kabezabolo: "La que se hizo más viral fue la segunda ('D'empalmada y a pufo') , del año 92, que tenía parte de un concierto grabado en el instituto mixto 4 de Zaragoza y algunos temas de la primera con la española. Grabamos solo 200 copias y duraron dos semanas", dijo antes de explicar que esa cinta traspasó fronteras: "Al poco tiempo empezaron a llegar cartas de Suramérica, de Japón... y llegó un momento en que no había hogar en España que no tuviera una cinta que no tuviera una o dos canciones mías". De hecho, concluyó, "en la propia poníamos 'si te gusta, piratéala y grabásela a tus amigos' y lo hicieron, llegó a todos los lados".