El actor Jordi Mollà desembarcará en el Museo de Huesca con su nueva exposición de pintura
En la muestra, el artista profundiza en su relación personal y profesional con Aragón y rinde un homenaje a su familia
El Museo de Huesca acogerá este miércoles a las 11.00 horas la presentación de la exposición 'Antonio Teresa Aragón', del artista y actor Jordi Mollà. En la muestra, el también escritor y director de cine profundiza en su relación personal y profesional con Aragón, al tiempo que rinde un homenaje a su familia. El propio Mollà será el encargado de inaugurar la exposición, que se podrá visitar hasta el 14 de junio.
El actor estará acompañado en la presentación de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández Martín, y del director general de Cultural, Pedro Olloqui.
Jordi Mollà lleva más de 20 años desarrollando su faceta como pintor, caracterizado por un estilo expresionista, intenso y a menudo abstracto. Su obra, exhibida en países como España, EEUU, China y Rusia), abarca pintura sobre lienzo, fotografía intervenida y creaciones intensas, influenciado por Pollock, Basquiat y el informalismo.
Mollà mantiene un estrecha relación personal y profesional con Aragón desde que se estrenó como actor en 'Jamón, jamón', el célebre filme de Bigas Luna que se rodó casi íntegramente en Los Monegros. El intérprete ha visitado en numerosas ocasiones la comunidad. Sin ir más lejos, en agosto de 2025 fue el pregonero de las fiestas en la localidad zaragozana de Maella.
Mollà ha sido nominado cinco veces al Goya, una al mejor cortometraje, otra al mejor actor de reparto y tres más al mejor actor protagonista, no habiendo aún logrado el galardón.
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