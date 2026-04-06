El ciclo Jueves a escena cierra su edición de 2026 con 'Farra', en el Palacio de Congresos de Huesca

El ciclo Jueves a escena, impulsado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, se cerrará este próximo sábado, 11 de abril, con 'Farra', de la compañía Lucas Escobedo, un espectáculo de gran formato que se representará en una sesión especial programada de manera excepcional en sábado, a las 19.30 horas, en el Auditorio del Palacio de Congresos.

Este montaje pondrá el broche final a una edición que ha confirmado la buena respuesta del público y la consolidación del ciclo como una cita destacada dentro de la programación cultural municipal.

'Farra' combina música en directo, acrobacia, danza y teatro en una propuesta escénica inspirada en el carnaval barroco, con un marcado carácter visual y orientada a público familiar. Su formato hace necesaria su programación en un espacio de mayor capacidad, como el Auditorio del Palacio de Congresos, donde se ofrecerá este cierre festivo y accesible para todos los públicos.

El espectáculo ha sido reconocido con el Premio Max 2025 a Mejor Espectáculo Musical, un galardón que avala la calidad de la propuesta y refuerza la apuesta del Ayuntamiento por una programación contemporánea, diversa y de calidad.

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Las entradas tienen un precio de 12 euros en tarifa general, 10 euros en venta anticipada y con Tarjeta Cultural, y 6 euros para alumnado de talleres municipales de teatro y danza, familias numerosas, estudiantes y personas desempleadas.