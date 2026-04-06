Cultura, innovación y literatura copan la agenda de Fundación Ibercaja esta semana

La semana del 6 al 12 de abril llega cargada de propuestas culturales en Zaragoza de la mano de la Fundación Ibercaja, que ofrece una programación variada en torno a la literatura, la educación, la innovación y las exposiciones.

Uno de los platos fuertes será la nueva sesión del ciclo literario 'Martes de Libros', que contará con la presencia de Emilio del Río, el martes 7 de abril a las 19.00 horas, en el Patio de la Infanta. El reconocido divulgador presentará su obra 'Pequeña historia de la antigua Roma', en un encuentro que busca acercar la cultura clásica al público general de forma amena y accesible.

Al día siguiente, el miércoles 8 de abril, la actividad se intensifica con dos citas destacadas. Por la mañana, el espacio Mobility City acogerá una nueva edición del Innovation Day, centrada en los retos de la movilidad y la logística urbana en la denominada "última milla". Expertos y profesionales del sector debatirán sobre el presente y el futuro del transporte y la cadena de suministro en un contexto de transformación tecnológica.

Esa misma tarde, a las 19.00 horas, el Patio de la Infanta será escenario de la entrega de los XXXIV Premios Búho, organizados junto a la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro. Entre los galardonados de esta edición figuran nombres destacados como Manuel Vilas, Julián Casanova o el programa La Torre de Babel de Aragón Radio, dirigido por Ana Segura, en reconocimiento a su contribución a la cultura y la difusión literaria.

La programación continuará el jueves 9 de abril con una conferencia centrada en el ámbito educativo. Los expertos Carmen Pellicer y Carlos Magro abordarán los desafíos actuales del sistema educativo, poniendo el foco en la personalización del aprendizaje, la relación entre escuela y familia y la importancia de educar en valores y competencias sociales.

Exposiciones para todos los públicos

Más allá de las conferencias, la agenda cultural se completa con una amplia oferta expositiva repartida por distintos espacios de la ciudad. En Mobility City pueden visitarse dos muestras destacadas: 'Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata', que recorre la evolución del automovilismo desde los años 30, y 'Reinas del Desierto', centrada en motocicletas emblemáticas del rally Dakar.

Por su parte, La Lonja acoge la exposición '250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón', una muestra que repasa la trayectoria de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y su influencia en el desarrollo del territorio.

El circuito se completa con propuestas como 'Cambio de escala', del artista Dan Bonssai en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja, o 'Goya. Interludio', que permite redescubrir la obra de Francisco de Goya en el Patio de la Infanta, mientras el Museo Goya permanece en proceso de renovación.

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De este modo, Fundación Ibercaja refuerza su apuesta por una oferta cultural diversa y accesible, consolidando a Zaragoza como un punto de encuentro para el conocimiento, la reflexión y el disfrute artístico.