David Serrano y Ángela Cervantes presentan en Zaragoza 'Laponia': "Las comedias deben tener algo más detrás, no solamente la risa por la risa"

Una comedia con un trasfondo complejo, o temas vitales y cotidianos con la comedia de trasfondo. Así es ‘Laponia’, la nueva película dirigida por David Serrano y protagonizada por Ángela Cervantes, Natalia Verbeke, Julián López y Vebjørn Enger.

El director madrileño estará este martes en Zaragoza, en el Centro Cívico Sánchez Punter del barrio de San José -19.00 horas-, compartiendo coloquio con el moderador, Santi Alverú. Junto a ellos, la actriz de raíces aragonesas, Ángela Cervantes, protagonista de ‘La Maternal’ (2022) o ‘La furia’ (2026), la primera de la cineasta zaragozana Pilar Palomero y la segunda rodada en el pueblo turolense de Torrevelilla.

De esta forma, dentro de la programación del Zaragoza Comedy, la capital zaragozana se asegura un evento especial sobre este largometraje que se estrenó el pasado día 1 de abril en las salas de cine.

Con tan solo una semana de exhibición, la comedia cuenta ya con una buena aceptación del público, pese a que “hay mucha competencia esta semana”, según cuenta el propio director, David Serrano. La producción de The Mediapro Studio, con la participación de Movistar Plus+, RTVE y 3Cat, y distribuida en España por A Contracorriente Films, no va a pasar desapercibida en la cartelera nacional.

David Serrano durante el rodaje de 'Laponia' / David Herranz

“Las diferentes formas de crianza, de educación, cómo se ve que las mentiras son necesarias para ser felices, cómo es la mejor manera de dar ciertas informaciones a nuestros hijos o las diferencias culturales entre los distintos países” son, según Serrano, las bases argumentales de su película. Para Serrano, director de ‘Días de fútbol’ (2003) o ‘Voy a pasármelo bien’ (2022), el género cómico tiene matices: “Las comedias deben tener algo más detrás, no solamente la risa por la risa”. Así lo vuelve a dejar patente en ‘Laponia’, de la que asevera que “no es una comedia facilona”.

En este caso, ha optado por la adaptación de un guión teatral de Marc Angelet y Cristina Clemente. El desarrollo de la historia ocurre durante una cena de Navidad en un entorno inmejorable, Laponia. Sin embargo, lo que tenía que ser un reencuentro familiar y disfrutar del pueblo de Papá Noel con los hijos, se convierte en un enredo entre el pragmatismo nórdico, de Nuria (Ángela Cervantes) y su marido Olavi (Vebjørn Enger), y la intensidad mediterránea representada por Mónica (Natalia Verbeke) y Ramón (Julián López), hermana y cuñado de Nuria.

“Lo más importante es que la película no quedara muy estática y que visualmente fuera bonita. Que no hubiera una sensación claustrofóbica al desarrollarse todo prácticamente en una sola casa”, explica David Serrano quien, habitualmente, realiza adaptaciones del cine al teatro. Por eso era importante la localización. La producción contó con la suerte de encontrar en el extrarradio de Bilbao una casa que “es increíble y es una casi un personaje más de la película”, subraya Serrano.

A partir de aquí, los actores toman el control de la película y los diálogos son la parte esencial de la acción. “No hay persecuciones, ni un vestuario espectacular, ni una trama que te tenga enganchado con descubrir al asesino”, admite Serrano. Qué se dice y cómo se dice es un trabajo de interpretación para el que ha contado con un elenco más que asentado en la comedia española. “He tenido la suerte de contar con un reparto sensacional”, comenta.

Ángela Cervantes, talento surgido de Aragón

Dentro de ese reparto destaca Ángela Cervantes, quien también acompañará a Serrano en el coloquio de Zaragoza. Cervantes nació en Barcelona, aunque sus raíces se extienden por Aragón, ya que su abuela paterna es de Ariño y la materna de Mas de las Matas. Además, su labor profesional ha tenido mucho que ver con esta comunidad.

La actriz Ángela Cervantes en un plano de 'Laponia' junto a Natalia Verbeke / David Herranz

‘La maternal’, de la zaragozana Pilar Palomero, la dio a conocer al gran público en 2022. Posteriormente, rodó en Torrevelilla (Teruel) ‘La furia’, de Gemma Blasco cuya familia paterna es de esta localidad. También formó parte del reparto de ‘Lo que queda de ti’ (2025), opera prima de la oscense Gala Gracia.

El gran trabajo interpretativo de Ángela Cervantes en ‘La furia’, un retrato incómodo y oscuro sobre la violación, fue reconocido en el Festival de Málaga con la Biznaga de Plata y en la última edición de los Premios Goya estuvo nominada a mejor actriz protagonista.