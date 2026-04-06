La música de la serie 'Outlander' se transforma en una experiencia inmersiva con Candlelight

La ciudad de Zaragoza será una de las paradas de 'Candlelight: Lo Mejor de Outlander en Cuerdas', una experiencia musical internacional impulsada por Sony Pictures Television y Fever que llevará a escena las composiciones más emblemáticas de la exitosa serie Outlander. El concierto tendrá lugar el próximo 17 de abril, a las 21.00 horas, en la Iglesia del Colegio Escuelas Pías, un espacio que se transformará en un escenario íntimo iluminado por velas, siguiendo el formato característico del ciclo Candlelight, que combina música en directo con ambientaciones envolventes.

Esta propuesta llega coincidiendo con el estreno de la temporada final de la serie en 2026 y busca rendir homenaje a su universo narrativo, marcado por el romance épico, la historia y la herencia cultural escocesa que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. El espectáculo ofrecerá un recorrido sonoro por los momentos más icónicos de la ficción a través de las composiciones del músico Bear McCreary, ganador de un Emmy y responsable de la reconocida banda sonora de la serie.

Cuartetos de cuerda interpretarán en directo una selección de piezas que evocan tanto la historia de amor entre Jamie y Claire Fraser como los conflictos, viajes y reencuentros que vertebran la trama. El programa incluirá temas tan representativos como el 'The Skye Boat Song', canción principal de la serie, junto a composiciones como 'Dance of the Druids', 'Leave the Past Behind', 'The Fiery Cross' o 'War Is Inevitable', entre otras.

Las entradas, con un precio a partir de 28.50 euros, ya están disponibles a través de la web y la aplicación de Fever, con aforo limitado.

El fenómeno mundial de 'Outlander'

'Outlander' se ha consolidado como uno de los grandes éxitos internacionales de la televisión contemporánea, combinando elementos históricos, ciencia ficción, romance y aventura. La producción, protagonizada por Caitríona Balfe y Sam Heughan, está basada en la saga literaria de Diana Gabaldón, que ha vendido cerca de 50 millones de ejemplares en todo el mundo.

La serie, producida por Sony Pictures Television, ha logrado una gran repercusión global gracias a su narrativa emocional y a su cuidada ambientación, convirtiéndose en un referente dentro de la ficción televisiva de los últimos años.

Con esta propuesta, Zaragoza se suma a un circuito internacional de conciertos que buscan acercar la música de grandes producciones audiovisuales al público en directo, ofreciendo una experiencia única que combina cultura, emoción y espectáculo en un formato innovador.

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El concierto del 17 de abril se perfila así como una cita destacada para los seguidores de la serie y para los amantes de la música en directo, en una velada que promete transportar al público a través del tiempo y la emoción sin salir de la capital aragonesa.