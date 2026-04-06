Esta es la exposición que ha batido todos los récords de visitas en el Palacio de Sástago de Zaragoza

La gran exposición sobre el 600 aniversario del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, organizada por la Diputación de Zaragoza en el Palacio de Sástago, cerró ayer domingo 6 de abril sus puertas batiendo récord de visitantes en este espacio cultural. Más de 91.000 personas han disfrutado de la muestra, que se inauguró el pasado 3 de octubre y que repasaba la historia de esta institución que fue antecedente directo del actual Hospital Provincial a través de 267 objetos de todo tipo, la mayoría inéditos, procedentes de 21 colecciones diferentes.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha mostrado su satisfacción por el extraordinario récord de visitantes, un logro que, en su opinión, refleja “no solo el interés de la ciudadanía por nuestra oferta cultural, sino también el acierto en la oferta expositiva“. Todo ello, “nos invita a continuar trabajando en esta misma línea, situando a la cultura como un eje central de las políticas de la institución provincial”, ha añadido. Además, ha querido destacar el trabajo fundamental y coordinado de los técnicos y colaboradores que han hecho posible que esta exposición se haya convertido en un éxito.

Bajo el título 'El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. El hospital de la ciudad y del mundo', la exposición permitía conocer los orígenes, la historia y evolución de este centro sanitario que ha formado parte de Zaragoza desde que, en 1425, lo mandó construir el rey Alfonso V el Magnánimo y hasta la actualidad. Se trata del segundo hospital más antiguo de España después del hospital San Pablo de Barcelona, y durante 130 años perteneció y fue gestionado por la Diputación de Zaragoza.

'Casa de los enfermos de la ciudad y del mundo'

La exposición estaba dividida en ocho ámbitos. En el primero de ellos se abordaba el lema del hospital desde su fundación en 1425: 'Casa de los enfermos de la ciudad y del mundo'. Nació para ser la principal institución hospitalaria de la ciudad, pero también con vocación universal. Proporcionó a la ciudad de Zaragoza prestigio, a la vez que se obligó a prestar atención a todos los hombres y mujeres, niños o ancianos de cualquier condición económica, cualquier nación y con cualquier enfermedad.

El segundo espacio expositivo estaba dedicado a los edificios que albergaron el hospital. Recordaba que el hospital constituía un gran enclave urbano en la parte meridional de Zaragoza. El conjunto de edificios hospitalarios formaron una pequeña ciudad dentro de la urbe, en constante transformación y mejora a lo largo de los siglos. Arruinado el hospital y su mobiliario por los Sitios, se trasladó su sede al viejo Hospital de Nuestra Señora de la Piedad o de Convalecientes, donde surgió el Hospital Provincial de la Diputación vivo y en funcionamiento hasta la actualidad.

El tercero de los ámbitos se dedicaba a la anatomía y la cirugía. La cofradía de San Cosme y San Damián, patronos de los cirujanos del hospital, recibió la autorización mediante privilegio real para practicar autopsias en 1488. Esta importante y larga tradición quirúrgica centenaria fue la que sembró en el joven Santiago Ramón y Cajal, futuro premio Nobel, su maestro Genaro Casas, catedrático de Patología y diputado provincial de Zaragoza. Una de las primeras obras conocidas de Cajal fue la elaboración de un atlas de anatomía, realizado gracias a su trabajo en el anfiteatro anatómico y sala de disecciones, construidos y remodelados constantemente por la Diputación Provincial, como el resto de las instalaciones hospitalarias y docentes.

La muestra también abordaba la financiación del hospital, que se basaba en cuatro partidas fundamentales como eran las limosnas y los legados, la administración de propiedades, el cargo dado por la Real Hacienda sobre los impuestos de generalidades y el arriendo de derechos privativos, impuestos y privilegios.

Ya en el ámbito 5 de la exposición se abordaba que la atención de la demencia en el hospital poseyó fama y prestigio internacionales. Los enfermos mentales eran atendidos en edificios independientes, dado que su rehabilitación pasaba principalmente por desarrollar trabajos en el propio establecimiento.

Otro de los aspectos en la exposición era la caridad y beneficiencia. La Diputación de Zaragoza, siguiendo un modelo territorial nacional, incluyó la ayuda hospitalaria en la sección de Beneficencia desde su fundación. La botica ocupaba el ámbito 7 en la exposición, era el lugar donde se preparaban las medicinas, se guardaban los productos necesarios para su elaboración y se despachaban.

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Y por último, el ámbito 8 estaba dedicado al Hospital Provincial. El Hospital de Gracia fue destruido por las tropas napoleónicas (1808). Acabada la guerra, se planteó su reconstrucción, idea que finalmente fue desechada. El hospital de Convalecientes (en la actual calle Ramón y Cajal), instituido por el arzobispo Castrillo (1677), asumió el nombre y las competencias de la fundación original. Suprimida en 1854 la Sitiada que lo regía, la Junta Provincial de Beneficencia —constituida en 1849— asumió la dirección del establecimiento. El hospital pasó a depender de la Diputación Provincial de Zaragoza que, a partir de ese momento, se volcó en su mejora y adecuación.