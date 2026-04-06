El Teatro de las Esquinas estrena 'Todo Ubú', una sátira del poder protagonizada por jóvenes intérpretes

El Teatro de las Esquinas acoge los próximos 7 y 8 de abril el estreno de 'Todo Ubú', una propuesta escénica basada en la obra del dramaturgo francés Alfred Jarry. El montaje, que comenzará a las 20.00 horas, supone el quinto trabajo del Aula Joven del teatro, una iniciativa formativa que permite a jóvenes intérpretes participar en producciones abiertas al público con carácter profesional.

La obra se enmarca dentro del teatro del absurdo y ofrece una mirada crítica sobre el poder, la ambición y la corrupción. El personaje de Ubú, convertido en símbolo de los tiranos a lo largo de la historia teatral, encarna una figura grotesca que banaliza el mal y transforma sus acciones en una farsa. Una propuesta que, pese a su origen a finales del siglo XIX, mantiene una sorprendente vigencia.

Bajo la dirección de Clara Lapetra, el montaje fusiona dos de las obras más representativas del autor, 'Ubú Rey' y 'Ubú encadenado', con el objetivo de ofrecer una visión más completa de la evolución del personaje. La adaptación, firmada por la propia Lapetra junto a Carlos Gargantilla, apuesta por una puesta en escena dinámica, en la que bufones y personajes satíricos refuerzan el tono crítico y provocador del texto original.

Un proyecto de formación para el talento

El Aula Joven del Teatro de las Esquinas continúa consolidándose como un espacio clave para la formación de nuevos talentos escénicos en Zaragoza. Este proyecto ofrece a jóvenes actores y actrices la oportunidad de integrarse en un proceso creativo completo, desde los ensayos hasta la representación final, con el respaldo de un equipo técnico profesional.

El reparto está formado por un amplio elenco de intérpretes emergentes, entre los que se encuentran Aleix Castella, Estela Patón, Daniela León o David Martínez, entre otros. A nivel técnico, el montaje cuenta con el diseño de escenografía e iluminación de Alfredo Mompel, música adaptada por Marta Notivoli y un cuidado trabajo de vestuario desarrollado por el propio equipo artístico.

La propuesta tiene una duración de 105 minutos y está especialmente orientada al público joven, aunque abierta a todo tipo de espectadores interesados en el teatro contemporáneo y la reinterpretación de los clásicos. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por 10 euros, con un precio de 12 euros el día de la función y tarifas reducidas para grupos.

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Con esta nueva producción, el Teatro de las Esquinas refuerza su apuesta por la creación escénica local y la formación de nuevas generaciones de intérpretes, acercando el teatro a públicos cada vez más diversos.