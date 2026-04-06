La XXIII Semana de las Letras de Torrero estará protagonizada por las historias dibujadas y el cómic

El barrio de Torrero se prepara estos días para una nueva edición de la Semana de las Letras, uno de los programas culturales más consolidados de la ciudad que suma ya su vigésimo tercera edición y que contará con los prestigiosos premios del concurso literario, convertidos ya en todo un reclamo para los amantes de la escritura. En esta ocasión, la Semana lleva por lema 'Historias dibujadas' y todas las actividades, que se celebrarán entre el 13 y el 21 de abril, girarán en torno al cómic y la viñeta.

Este programa, impulsado por el Ayuntamiento, es un ejemplo de la colaboración y la implicación de las entidades del barrio, ya que participan el centro cívico de Torrero, la biblioteca municipal Fernando Lázaro Carreter, el Centro de Convivencia de Mayores y la Junta Municipal, además de las asociaciones vecinales.

La inauguración de esta nueva edición se celebrará el 13 de abril (19.00 horas) en el mismo centro cívico de Torrero, donde le presidente de la Junta Municipal, Jesús Domínguez, dará paso a la charla inaugural que impartirá Antonio Altarriba, moderada por el profesor de la Universidad, Julio Gracia Llana.

Cartel de la XXIII Semana de las letras de Torrero / Ayuntamiento de Zaragoza

Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) es un referente fundamental de la teoría del cómic en España, además de guionista de algunas de las más importantes obras de este género de las últimas décadas. Entre otros libros cabe destacar el díptico 'El arte de volar' (Premio Nacional de Cómic en 2010) y 'El ala rota', la trilogía formada por 'Yo, asesino', 'Yo, loco' y 'Yo, mentiroso', o la reciente 'El cielo en la cabeza'. Ha recibido galardones como el Gran Premio de Barcelona Cómic o el Gran Premio ACBD de la Crítica Francesa.

Talleres, historia y censura en el cómic

A partir de ahí, se sucederán las actividades y talleres, entre ellas la visita guiada (14 de abril) por Óscar Senar a la exposición '¡Estás censurado!', que se podrá ver hasta el 30 de abril y que muestra los grandes ejemplos de la cancelación en el cómic español. La cancelación ha acompañado al cómic desde su aparición como medio de masas a comienzos del siglo XX y, aunque el contexto y las causas han cambiado, las viñetas y dibujos continúan siendo objeto de polémica.

En esta muestra, doce prestigiosos autores de cómic, recrean algunos de los casos de tijera, secuestros o ataques más significativos de la historia contemporánea de nuestro país.

Además, el jueves 16 de abril, en el centro cívico, se celebrará un taller de música y cómic de ilustración con Marta Martínez y Josema Carrasco, acompañados por Alonso Martínez a la guitarra, y Marina Velasco impartirá otro taller artístico (18 de abril), también en el mismo espacio.

El programa incluye también la presentación de la novela gráfica 'Casas Viejas', con la presencia de su guionista, Juanarete, que hablará de su obra con el divulgador de cómics Jesús Lacasa. Será el viernes 17 de abril en la sede de la Asociación de Vecinos Montes de Torrero-Venecia.

El concierto dibujado llegará el domingo 19 de abril de la mano de Álvaro Órtiz y el dúo musical 'Al otro lado de la parcela', donde se combina música en vivo y la ilustración en tiempo real, ofreciendo una experiencia inmersiva a través de las historias de la Pequeña Genia. Habrá también espacio para el cine con un título muy acorde con la ciudad de Zaragoza, 'Cuando el viento sopla', una película de animación que contará con una presentación y coloquio posterior dirigido Dionisio Platel. Será el 20 de abril a las 18.00 horas, en la sala Venecia del centro cívico de Torrero.

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Como todas ediciones, la Semana de las Letras llegará a su fin con la entrega de premios de los Concursos Crónica del Alba de Literatura Joven, Poesía Relatos y Teatro Breve de Torrero, una gala que tendrá lugar el 21 de abril y que será presentada por Jorge Asín.