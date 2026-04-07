El Auditorio de Zaragoza ya espera a Martín García García: el joven pianista que arrasa en Japón

Es el único pianista español que ha sido reconocido en el concurso Chopin, el más importante del mundo, y arrasa en países como Japón, donde este año emprenderá su octava gira. A sus 29 años, Martín García García es uno de los pianistas jóvenes con mayor proyección internacional y así lo lleva demostrando desde 2021. Ese año le cambió la vida. Se quedó tercero en el citado concurso Chopin y de dar unos pocos conciertos al año pasó a ofrecer 80 por todo el mundo.

El músico asturiano desembarcará este miércoles (19.30 horas) en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza en el marco de la vigésimo novena edición del ciclo Grandes Solistas Pilar Bayona, un escenario y una cita que conoce bien. De hecho, el joven pianista ya participó en este ciclo en 2023, aunque la sala Mozart la visitó por primera vez mucho antes. Tenía once años y acudió a escuchar a Sokolov, uno de sus ídolos.

Ahora son pianistas tan prestigiosos como Vladimir Krainev, Dmitri Alexeev o Arcadi Volodos los que elogian al joven asturiano, que ya ha actuado en los auditorios más importantes del mundo. Este miércoles aterrizará en la sala Mozart para interpretar obras de Chopin y Liszt, dos de los compositores de los que es gran especialista. Este mismo recital lo ha presentado recientemente en su debut en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, donde se ganó la ovación de pie de más de 2.000 espectadores.

El joven pianista ha ganado el primer premio en numerosos concursos nacionales e internacionales. Entre ellos el Antón García Abril en Teruel en 2006, con apenas diez años. Su pasión por el instrumento comenzó a surgir desde muy pequeño. Con cinco años, e intentando imitar a su hermano (siete años mayor que él), empezó a dar clases en una escuela de Gijón fundada por unos rusos recién llegados a Asturias.

Audiencias de récord

Poco a poco fue mejorando hasta que su vida cambió por completo cuando decidió presentarse al citado Concurso Chopin. De entre cerca de 900 pianistas del todo el mundo se quedó tercero y su talento recorrió medio mundo gracias a las audiencias de récord que registró el concurso (casi 300.000 personas siguieron por internet la fase final).

"Todo eso provocó un cambio de 180 grados en mi vida, aunque yo estaba preparado para esto por si ocurría. Antes daba dos conciertos al año, pero yo me preparaba como si fuera un intérprete que hiciera muchos. Estudiaba seis horas cada día y ampliaba repertorio esperando que algún día pudiera pasar esto; y pasó", explicaba hace tres años el joven intérprete a este diario.

Este año, con actuaciones en Europa, Japón, Corea, Taiwán, Malasia, Australia y México, se sigue afianzando como uno de los pianistas con mayor proyección internacional. Lo demostrará este miércoles en la sala Mozart del Auditorio.