La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión recibirá el Premio Especial a la Agitación en los 27º Premios de la Música Aragonesa

Aragón TV cumplirá 20 años desde su primera emisión oficial solo tres días después de la ceremonia de entrega de los 27º Premios de la Música Aragonesa, que se entregarán el próximo 18 de abril en Monzón. Seis meses antes que la televisión, salía al aire Aragón Radio. Estos años de reflejo desde Aragón de nuestra cultura en general y de nuestra música en particular por parte de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión recibirán el Premio Especial a la Agitación de los 27º Premios de la Música Aragonesa.

Además, la dirección de estos reconocimientos, ha dado a conocer también el nombre del grupo que actuará en la jornada previa a la gala, desde la sala Zeta de Monzón, a las 20.00 horas con entrada libre. Tirando hacia la zona, la formación es montisonense, y va a hacer un paréntesis en la confección de su nuevo disco para no faltar a la cita. Se trata de Mallazo, formación muy joven que ha tocado durante 2025 en numerosos escenarios de toda España y que combina el rock, la actitud y la frescura de un modo muy personal.

Desde la dirección de estos galardones consideran que la labor de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión merece ser resaltada ya que ha reflejado durante sus dos primeras décadas nuestro día a día cultural diverso tanto de modo transversal salpicando su programación, como desde diferentes espacios especializados.

Por ello, la CARTV recibirá el Premio Especial a la Agitación desde la gala de entrega que tendrá lugar en el Auditorio San Francisco de Monzón, el 18 de abril, sábado, a las 19.00 horas. Este reconocimiento recayó el año pasado en la Exposición de la I Muestra de Pop Rock y Otros Rollos y, durante el anterior, en la película 'La Estrella Azul' dirigida por Javier Macipe.

El trabajo de la corporación ha supuesto 20 años de emisiones al fin dirigidas íntegramente desde Aragón, algo inédito hasta día de hoy. Una oportunidad a la que había que sacar partido. La cultura en general y la música en particular han contado con su espacio tanto de modo trasversal, en diferentes puntos de la programación, como desde distintos programas especializados.