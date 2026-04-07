Ejea de los Caballeros vuelve a convertirse en capital del canto coral en su 52ª edición

Ejea de los Caballeros celebrará del 10 al 12 de abril de 2026 la 52ª edición de su Certamen Coral, una de las citas más consolidadas del panorama coral español. Tras más de cinco décadas de trayectoria, el certamen volverá a convertir a la localidad en punto de encuentro para la interpretación, el intercambio musical y la difusión del repertorio coral. En esta edición participarán ocho corales —siete en competición y la Coral Polifónica Ejea fuera de concurso— y subirán al escenario más de 250 coralistas procedentes de Ávila, Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Valencia y Zaragoza.

En la presentación, la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero ha recordado que este certamen tiene lugar este fin de semana enmarcado en la celebración de las Fiestas del Agua con dos momentos destacados. Por una parte, la 52ª edición del certamen coral, “prestigioso a nivel nacional con coralistas participantes de toda España” y también el 75 aniversario de la Coral Polifónica de Ejea, “entidad cultural relevante en el municipio y este es un buen momento para poner en valor todo su trabajo y su trayectoria”.

Cada año, ha añadido Azurza, se encarga una obra coral a un compositor, que deben interpretar los coros adultos “lo que nos ha permitido, a lo largo de más de 50 años, construir un patrimonio cultural de un valor incalculable”. Casi siempre, ha recordado, se trabaja con temas populares y de folclore, lo que hace que la contribución a la escena cultural sea enorme. “Todo esto nos hace un poco más únicos y diferentes, enriqueciendo aún más nuestra propuesta artística”, ha concluido.

Concierto inaugural

La programación arrancará el viernes 10 de abril, a las 20.00 horas, con el concierto inaugural con motivo del 75º aniversario de la Coral Polifónica Ejea. Las sesiones de concurso se celebrarán en el Polideportivo Municipal de Ejea, transformado para la ocasión en un gran auditorio, el sábado 11 de abril a las 19.00 horas y el domingo 12 de abril a las 11.30 horas.

En la edición de 2026 competirán la Escuela Coral Jardín Menesteo, de El Puerto de Santa María; el Coro Las Veredas, de Colmenarejo; la Coral Santísima Trinidad, de Valencia; el Coro Juvenil La Voz de las Emociones, de Ávila; Teselas Ensemble Vocal, de Zaragoza; el Coro de Voces Iguales del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada; y la Coral Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallès. La Coral Polifónica Ejea participará fuera de concurso.

El certamen repartirá este año un total de 13.500 euros en premios, distribuidos entre las categorías de coro adulto y coro juvenil, además de varios galardones especiales, entre ellos el Premio del Público y el Premio a la Mejor Dirección Coral, que por primera vez estará patrocinado por la Federación Aragonesa de Coros.