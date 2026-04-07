El Festival de Huesca selecciona 77 cortos a concurso: desde cineastas nominados al Oscar a ganadores del Goya

La sección oficial del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca constará de 77 cortometrajes a competición: 31 en el concurso iberoamericano, 30 en el internacional y 16 en el documental; un proceso que se completa tras haber roto el récord histórico del certamen con la recepción de 2.342 obras en el periodo de inscripción. Las producciones seleccionadas llegan de 26 cinematografías diversas, entre las cuales la española es la más representada con 27 trabajos, completando el 'top 5' Francia (17), Alemania (5), México (4) y Brasil (4).

Destacan también otros territorios menos frecuentes en las grandes citas del séptimo arte como Camboya, que cuenta con dos cintas, o lugares envueltos en un conflicto militar como Irán o Ucrania. “Huesca por su historia y prestigio tiene el compromiso de ser una foto fija del mundo actual, sus preocupaciones, intereses, corrientes artísticas... y eso lo verá el público en la gran pantalla del Teatro Olimpia”, ha afirmado Estela Rasal, directora del certamen.

El caleidoscopio de temáticas y géneros es palpable cuando se analiza una selección donde aparece ficción, documental, animación y cine experimental, todo ello atravesando la comedia, el drama, la fantasía, el 'thriller' o incluso el terror. Los cortometrajistas abordan cuestiones como la ecología, los derechos humanos, las preocupaciones adolescentes, los lazos familiares o la salud mental para poder plasmar su visión creativa y tratar de conquistar el favor del público y el jurado, una decisión que se reflejará en el palmarés de la cita altoaragonesa dotado con más de 24.000 euros en premios.

La presencia de directoras se eleva hasta alcanzar un total de 37 realizadores presentes en los tres concursos, siendo especialmente destacable su número documental e iberoamericano.

Cineastas multipremiados

El elenco de cineastas que competirán del 5 al 13 de junio en la capital altoaragonesa combina profesionales consagrados con nuevas voces que buscan abrirse paso en la industria audiovisual. El listado de realizadores contiene nombres tan destacados como el español nominado al Oscar Juanjo Giménez, la reciente ganadora del Premio Cesar Sandra Desmacieres o Paul-Razvan Macovei, que en 2023 batió récords de taquilla en Rumanía con su largometraje 'Romania, VTM'. Junto a ellos, otras presencias destacadas ya han pasado por la cita oscense como Raúl de la Fuente y Amaia Remírez (quienes además poseen dos premios Goya), Teresa Bellón y Cesar F. Calvillo (ganadores del Premio Platino) o el canadiense Hervé Demers.

Una de las piedras angulares del Festival Internacional de Cine de Huesca desde sus orígenes es ser rampa de lanzamiento de nuevos talentos del séptimo arte y así lo ha constatado a lo largo de su historia, dando un espaldarazo definitivo a las carreras del mexicano Michel Franco (premiado después en Cannes, Venecia o San Sebastián), Claudia Costafreda (reconocida en el Festival de Málaga o los Premios Feroz tras su paso por Huesca) o Gerard Oms (nominado en los pasados Premios Goya como mejor dirección novel).

Un año más esto queda patente con el número de óperas prima que ascienden a un total de 38, siendo así casi la mitad de la selección. “Los festivales de cortometrajes somos la primera ventana internacional que tienen muchos cineastas debutantes, somos un termómetro de la industria audiovisual y esta función de cazatalentos es una responsabilidad que en Huesca se lleva en el ADN desde los orígenes”, ha declarado Rasal.

Talento aragonés

Aragón también tendrá su protagonismo en la 54º edición del certamen tanto dentro como fuera de la pantalla. Así, en el concurso iberoamericano aparece la zaragozana Martha G. Ayerbe con 'Señuelo', un cortometraje que además cuenta con la mentoría y producción de uno de los directores españoles con más reconocidos internacionalmente: J.A. Bayona. El pasado año dos aragoneses consiguieron también por derecho propio colocarse en la sección oficial del certamen, la oscense Raquel Larrosa y el turolense Diego Herrero.

El HIFF cuenta con más de medio siglo de historia lo que lo coloca como el tercer festival más antiguo del mundo dedicado en exclusiva al cortometraje, un hito que se suma a las más de dos décadas de aval por parte de The Academy en Hollywood como preselección para los premios Oscar; en España sólo hay seis festivales que cuentan con este reconocimiento. Todo ello, convierten a los Premios Danzante en uno de los trofeos más codiciados del ámbito del cortometraje.

El centenario Teatro Olimpia de la capital altoaragonesa es la sede principal con dos sesiones diarias gratuitas bajo los mayores estándares de calidad. Proyecciones donde los espectadores pueden conocer y compartir impresiones con los autores de las obras llegados de todo el mundo, además de votar al ganador del Premio del Público patrocinado por Aragón TV. Nueve días en los que Huesca se convierte en un centro neurálgico de la industria audiovisual con actividades de mercado, encuentros, presentaciones y ocio nocturno siempre bajo el prisma del debate, la reflexión y la inclusividad.