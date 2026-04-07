El humorista que llenó dos veces el Movistar Arena de Madrid llega a Zaragoza

Cuenta entre sus hitos llenar dos veces el Movistar Arena de Madrid, algo solo reservado para los elegidos, y más teniendo en cuenta que no es músico sino que lo hizo con su espectáculo de comedia 'Punto para los locos', un auténtico hito en su carrera en el que revelaba con naturalidad sus problemas de salud mental con los que tuvo que convivir.

Ahora, el humorista ha vuelto a los escenarios con un nuevo monólogo, 'Somos monos', con el que Ángel Martín actúa en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza este viernes 10 de abril. Un 'show' que lo consolida como uno de los grandes referentes de la comedia en España.

Humor sobre las redes

Con 'Somos monos', el cómico busca hacer reflexionar desde el humor sobre la forma que las redes sociales, internet y la tecnología en general está provocando que dejemos de pensar por nosotros mismos y que en muchas ocasiones incluso actuemos como autómatas, quedándonos horas y horas viendo cosas que realmente no nos interesan en lugar de estar simplemente, viviendo. Se trata de un monólogo que se acerca al día de a día de cada espectador y le da una pequeña bofetada de realidad mientras le abraza queriendo decir: "no estás solo, todos estamos en esta mierda".

Entre las fechas de su espectáculo destacan algunas ciudades europeas como Londres, París, Berlín, Múnich, Bruselas, Ámsterdam y Andorra.

Las entradas para su actuación en Zaragoza, que comenzará a las 21.00 horas, se pueden comprar a través de VivaTicket a un precio de 22 euros (son las que quedan disponibles).