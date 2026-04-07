Kevin Johansen y Liniers, artífices del concierto dibujado, llegan por primera vez a Zaragoza: cómo comprar las entradas

La simbiosis entre música en directo y dibujo no es nueva, de hecho, Kevin Johansen y Liniers, argentinos ambos, llenan más de tres lustros cultivando su espectáculo por los escenarios y ahora, por fin, deciden recalar (pro primera vez juntos) en Zaragoza donde en la sala Oasis ofrecerán un espectáculo con múltiples atractivos y que ya ha levantado expectación entre el público de la capital aragonesa.

De América Latina a Europa y viceversa ha estado viajando este espectáculo en el que su desarrollo es igual de sencillo que especial. El músico argentino realiza un recorrido por las canciones más reconocidas de su larga trayectoria mientras que compartiendo escenario, Liniers, sin nada preparado, va improvisando al ritmo de la música de su compatriota ilustrando por medio de dibujos la historia de la canción y lo que le sugiere. Ambos son los responsables de la popularización de un formato que ellos han estabilizado.

Un nuevo doble mundo sugerente

El resultado es que el espectador queda envuelto en un nuevo mundo sugerido a través de la doble atmósfera que se crea y al que 15 años de espectáculo avalan. Johansen y Liniers son dos de las figuras más reconocidas en su país y músico e ilustrador cuentan con miles de seguidores allá donde van y su colaboración ya es muy extensa y no se limita solo a estos espectáculos.

En 2025, se lanzó un nuevo álbum en vivo ('Desde que te Madrid', Sony Music) y nuevo libro ('Es nuestra forma de comunicarnos', Editorial Común) en torno a un espectáculo que en este 2026 pondrá su punto y final en España.

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La actuación se celebrará el 5 de junio en la sala Oasis de Zaragoza y las entradas ya están a la venta a un precio de 38,5 euros a través del portal Entradas.com.