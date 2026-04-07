La nueva edición de Ecozine Film Festival 'Despierta' en el centro de Zaragoza: "A través del cine se puede reflexionar y concienciar en temáticas socioambientales"

En el escenario urbano natural que compone la entrada del antiguo convento de San Francisco, actual sede de la Diputación Provincial de Zaragoza, y el arranque de los soportales del paseo de la Independencia, en la plaza de España, se ha presentado la decimonovena edición del Ecozine Film Festival, que celebra su sección oficial del 9 al 17 de abril.

Con la finalidad de dar visibilidad a producciones audiovisuales enfocadas en temas socioambientales, el festival Ecozine ha dado a conocer su nueva cita con una performance del artista multidisciplinar Sergio Muro, titulada 'Despierta', tras la cual han repartido el programa de la edición junto a una maceta de armeria marítima o clavelina de mar, cedidas por Flores Aznar.

"A partir del 9 de abril empezamos ya con la inauguración oficial, en la que vamos a presentar la película española de Natxo Leuza, 'Black Water'", ha explicado Pedro Piñeiro, director de Ecozine International Film Festival. Aunque la actividad ya comenzó el pasado 19 de marzo con la sección pedagógica, esta semana de abril tiene el grueso de las exhibiciones: "Son 52 títulos que se van a ver en distintas sedes de la Península", resumido Piñeiro. Porque esta edición se despliega por diversas sedes: Pamplona, Huesca, Aranda de Moncayo (Zaragoza), L'Eliana (Valencia), Bajo Aragón (Teruel) y Matarraña (Teruel); además, de los espacios de Zaragoza y Pastriz. El festival terminará con la entrega de las distinciones, el día 17 de abril.

Cartel de Ecozine 2026, creado por Antoni Pontí / Ayuntamiento de Zaragoza

Despertar y formar conciencias es por lo que trabaja este encuentro cinematográfico y cada edición, tal y como ha expresado el Piñeiro, suma a "un montón de personas y de activistas que realmente creen que a través del cine y la cultura se puede reflexionar y concienciar en temáticas socioambientales".

Toda la actividad de la XIX edición de Ecozine Film Festival se puede seguir en redes sociales mediante la etiqueta #Tobeelife, que según ha definido Piñeiro, juega con la idea del cartel ganador de este año, obra de Toni Ponti y que se titula 'E de miel'. "Vemos (en el cartel) un montón de pequeñas abejas obreras, que son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad y nos parecía gracioso hacer un juego de palabras entre ser vida (be life) y utilizar 'bee' de abejas", ha dicho.

En busca de una sociedad 'Despierta'

Un paso más de reflexión social ha querido representar Sergio Muro con su 'Despierta'. En una mañana soleada ha creado un rincón de calma y pausa digital en el corazón de la ciudad. "A ver si nos podemos liberar un poco de ese enganche que tenemos diario y nos acercamos más a lo humano, a estar con la familia, los amigos y disfrutar de momentos como pasear por el parque y desconectar", ha comentado Sergio Muro minutos antes de su actuación.

Ecozine se ha presentado con la performance de Sergio Muro, 'Despierta' / Javier Río

En un acto breve, Sergio Muro, vestido con un simple pijama de satén aguamarina, ha interaccionado con el público. "¿Quién no lleva un móvil?", ha deslizado en voz baja el artista, mientras se acercaba al numeroso grupo de curiosos que se iba arremolinando en torno a las telas y las banquetas, que había dispuesto sobre el cemento. El público asistía, algo desconcertado, a un acto simple y reposado. "Ni idea, estamos aquí intentando entenderlo", han comentado algunas personas.

"La cultura es esencial para liberarnos de muchísimas cosas, no solamente del móvil, sino de prejuicios, intolerancia, injusticias, guerras, etcétera; la cultura y la educación son básicas", ha afirmado Muro en la previa. Por eso, en un momento de la interpretación, Sergio Muro ha amarrado un libro a la mano de la estatua dorada que le acompañaba, tapando de esta manera el móvil que portaba el ser inerte. Después, ha vertido pintura azul sobre su cabeza y cara. Para finalizar, ha levantado un lienzo con la palabra "DESPIERTA", instante en el que han sonado los cencerros que había dado a las seis personas del público seleccionadas y con las que había compartido una breve charla individual al inicio.

El cierre han sido las palabras de Sergio Muro invitando a los presentes a recoger sus macetas y sus programas, así como a participar de las sesiones del festival.