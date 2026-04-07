Redoladas Huesca Rural echa a andar en el CDAN con una historia nacida en los glaciares

El ciclo Redoladas Huesca Rural, impulsado por Estoesloquehay ecosistemas culturales, inicia su sexta edición el próximo sábado 11 de abril, a las 18:30 horas, en el CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, con una propuesta que combina proyecciones y música en directo.

'El llanto del glaciar', un proyecto artístico colaborativo que reúne música, danza vertical y creación audiovisual, desarrollado a partir de intervenciones realizadas en algunos de los glaciares más vulnerables del planeta. La propuesta se construye desde registros de actuaciones artísticas llevadas a cabo enclaves como Antisana (Ecuador), Aletsch (Suiza), La Mer de Glace (Francia) o el Cerro Tronador, entre Argentina y Chile, donde cada artista ha intervenido en condiciones reales de alta montaña, donde cada artista ha intervenido en condiciones reales de alta montaña, situando la práctica artística en relación directa con el paisaje.

La programación que tendrá lugar a lo largo de la tarde comenzará en el interior del CDAN con un primer concierto-visionado en el que se proyectará el material audiovisual resultante de 'El llanto del glaciar' y del proyecto asociado 'Soul Mountain', acompañado de música en directo y explicaciones a cargo de Jordi Mestre, co-director de esta iniciativa que mezcla creatividad y activismo contra el cambio climático. A continuación, la actividad se trasladará a los jardines del museo, donde varios de los artistas que integran el proyecto, procedentes de ambos lados del Atlántico, ofrecerán una actuación musical en directo, incluyendo al músico de la Patagonia argentina Nico Simari, la vocalista Joana Jové, María Esther a la flauta y saxo, Pol Alonso a la batería y percusión y Jordi Mestre a la guitarra.

Imagen en la cima del Montarto en los Pirineoas / Estoesloquehay

En un momento marcado por la aceleración de la crisis climática, la desaparición de los glaciares es un indicador visible de un desequilibrio global. Los artistas que participan en el proyecto son, al mismo tiempo, artistas y montañeros, y su relación con la alta montaña forma parte de su práctica, inspiración y esencia. El contacto continuado con la regresión del hielo —visible, progresiva e inevitable— genera un impacto que atraviesa el proceso creativo y se traduce en la necesidad de dar forma, a través de la música, el cuerpo y la imagen, a lo que está sucediendo de forma reivindicativa.

En palabras de Jordi Mestre, impulsor del proyecto, “trabajar en los glaciares es una forma de escucha, la pieza nace de esa experiencia directa, de intentar entender qué está desapareciendo y qué responsabilidad tenemos en ello”.

Arte y naturaleza

Redoladas Huesca Rural se configura como un dispositivo de activación cultural en el entorno de la capital oscense, que busca acercar propuestas artísticas contemporáneas a barrios rurales y enclaves próximos mediante actividades abiertas que invitan a la participación y ponen en relación creación y territorio.

El director de Estoesloquehay ecosistemas culturales, Pablo Pérez Terré, señala “iniciar esta edición de Redoladas en el CDAN responde a la voluntad de reconocer un espacio que lleva dos décadas trabajando en torno al arte y la naturaleza. En ese contexto, tanto la idea que acompaña el ciclo Redoladas y la propuesta de 'El Llanto del Glaciar' se sitúa en sintonía con esa trayectoria, compartiendo una manera de entender la cultura y el pensamiento”.

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La sexta edición del ciclo continuará en las próximas semanas con otras dos acciones que completarán su programación y que se darán a conocer próximamente. Redoladas Huesca Rural cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Huesca, consolidando una línea de trabajo que sitúa la cultura como herramienta de relación entre territorio, creación y comunidad.