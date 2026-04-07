Dónde y cuándo ver gratis en Zaragoza los dos primeros episodios de la serie del secuestro de Quini

El director Nacho García Velilla, el actor Jorge Asín y el músico Juanjo Javierre presentarán su nueva producción 'Por cien millones', basada en el secuestro en Zaragoza de ‘Quini’ en el Aula Magna del Paraninfo. El encuentro se celebrará este miércoles 8 de abril e incluirá la proyección de los dos primeros episodios a las 18.00 horas.

Después del pase de los dos primeros capítulos, se celebrará un coloquio entre el público y los tres invitados, moderado por el coordinador de 'La buena estrella', el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre.

'Por cien millones', estrenada el 26 de marzo en Movistar+, se rodó en primavera de 2025 en diferentes localizaciones de Zaragoza, incluidos los escenarios reales del secuestro del futbolista asturiano. La serie aborda el secuestro de Quini pergeñado por tres mecánicos en paro zaragozanos en 1981.

Vito Sanz, Raúl Arévalo y Gabriel Guevara son los protagonistas de esta serie que vivió varios días de rodaje tanto en la ribera del Ebro como en el paseo Independencia y en la plaza San Miguel así como en la ubicación donde estuvo encerrado el futbolista en el barrio de las Fuentes.

Un plan desesperado

Creada por Nacho G. Velilla ('Que se mueran los feos', 'Perdiendo el norte', 'Siete vidas' o 'Aida') y Oriol Capel ('Fenómenos', 'Buscando el norte'), la ficción aborda la historia desde un género poco habitual para hechos de este calado: la comedia.

Los secuestradores no eran delincuentes habituales, sino tres trabajadores que, asfixiados por las dificultades económicas, idearon un plan desesperado: raptar al máximo goleador del fútbol español y exigir un rescate de cien millones de pesetas, una cifra inédita para la época, donde los secuestros de ETA y los GRAPO acaparaban los titulares de los periódicos.