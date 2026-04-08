El 30 aniversario del Teatro de la Estación: teatro clásico, contemporáneo, poesía y un estreno de Tranvía Teatro

El Teatro de la Estación presenta su programación de Estación de Primavera 2026, que se desarrollará del 18 de abril al 5 de julio, en una edición especial que conmemora el 30 aniversario del espacio y refuerza su identidad como lugar de creación, formación y encuentro.

Durante tres meses, el teatro acogerá una programación diversa que combina teatro contemporáneo y clásico, poesía, encuentros y propuestas formativas, en una temporada que pone en valor la trayectoria del proyecto y su vocación de apertura a nuevos lenguajes y contextos internacionales.

La Estación de Primavera se abre con propuestas como 'El Horla' de Guy de Maupassant (18 y 19 de abril) y 'Sueño Lorca o el sueño de las manzanas' (25 de abril), dos montajes que exploran los límites de la mente y el universo poético de Lorca. Junto a ellas, el encuentro '¡Hay que acordarse de Gaza!' (26 de abril) propone un espacio de reflexión colectiva, y el Aula de Teatro de la Universidad San Jorge (29 de abril) presenta su trabajo escénico en colaboración con el teatro.

Un estreno central para el aniversario: Tranvía Teatro

El eje de esta programación será el estreno de 'Llueve y hace sol en París', de Abel Neves, nueva producción de Tranvía Teatro, dirigida por Cristina Yáñez, y protagonizada por las actrices Silvia Espigado e Inmaculada Oliver, que podrá verse del 7 al 24 de mayo (de jueves a domingo, 19.00 horas).

Imagen de 'Llueve y hace sol en París' que estrenará Tanvía Teatro / José Barrena

La elección de este formato —tres semanas en cartel— responde a un deseo de recuperar y visibilizar el trabajo de la compañía residente en su propio espacio, rememorando los inicios del Teatro de la Estación, cuando sus producciones permanecían durante largos periodos en programación.

Este estreno se convierte así en uno de los actos centrales de la celebración del 30 aniversario, situando a la compañía en el lugar que históricamente ha ocupado como motor creativo del proyecto. Tras su paso por Zaragoza, el espectáculo iniciará una gira nacional e internacional.

Poesía, formación y compañías internacionales

La programación refuerza su compromiso con la palabra poética a través del ciclo Jueves de Poesía, que continúa consolidándose como un espacio de encuentro en colaboración con el Laboratorio “Abisal Margen” de la Universidad de Zaragoza (30 de abril, 28 de mayo y 11 de junio).

A ello se suma la final local de Altercado Slam Zaragoza (13 de junio), que acerca la poesía escénica a formatos contemporáneos, participativos y abiertos a nuevos públicos.

Instante de 'La monja alférez', de Teatro Círculo / Ruben Gamez

Por su parte, el carácter internacional del Teatro de la Estación, presente desde sus orígenes como espacio abierto al mundo, se refleja en la programación con la presencia de Teatro Círculo (Nueva York), que cerrará la temporada los días 4 y 5 de julio con 'La monja alférez'. La llegada de esta compañía, vinculada a la comunidad teatral latina en Estados Unidos, se enmarca también dentro de la celebración del aniversario y en una línea de trabajo que el teatro viene desarrollando desde hace años en colaboración con redes y proyectos internacionales, el Programa NEXOS.

La conmemoración del aniversario incorpora también el trabajo de la Escuela de Teatro de la Estación, uno de los pilares fundamentales del proyecto desde su creación. El Laboratorio Avanzado de Interpretación estrenará 'El Tigre de Cestona' los días 6 y 7 de junio, un espectáculo realizado por el alumnado con mayor recorrido formativo.

Del 14 al 30 de junio, el ciclo ¡A Escena! pondrá el broche a los cursos anuales con la participación de 15 grupos de niños, jóvenes y adultos, reflejando el alcance de un proyecto pedagógico que, durante tres décadas, ha calado profundamente en la ciudad y en varias generaciones de espectadores y creadores.

30 años de creación y encuentro

El 7 de junio, el Teatro de la Estación celebrará su 30 aniversario, conmemorando tres décadas de actividad como espacio independiente dedicado a la creación escénica, la formación y la exhibición. Una trayectoria impulsada por la compañía Tranvía Teatro y construida junto a miles de espectadores, alumnos, artistas y compañías que han formado parte de este proyecto cultural en Zaragoza.

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Con esta Estación de Primavera, el Teatro de la Estación cierra la Temporada 2025/2026, reafirmando su compromiso con un teatro entendido como espacio de encuentro, pensamiento, cultura y comunidad.