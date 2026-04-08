Las visitas a uno de los mosaicos romanos en Aragón que ha dado la vuelta al mundo se retrasan unos meses: los motivos

Que el yacimiento de La Malena (Azuara), una de las joyas arqueológicas que hay en Aragón, sea al fin visitable por el público, está más cerca de que sea una realidad, a pesar del último año lluvioso que ha asolado a la zona. Si el pasado mes de junio fue la riada la que puso en peligro el mosaico de 'Bodas de Cadmo y Harmonía', referencia mundial, que finalmente no se vio afectado más allá de tener que limpiarlo, los meses de enero y febrero lluvisosos, han provocado que los trabajos de la quinta fase de puesta en valor del yacimiento, hayan tenido que retrasarse.

Y es que las dificultades hicieron que no se pudiera trabajar durante los meses de enero y febrero por lo que se cursó una petición al Ministerio de Cultura para que se pudiera retrasar la entrega de las obras fijada para el 31 de marzo y se fijó el nuevo plazo para el 31 de mayo. Hay que recordar que esta fase del proyecto, la quinta, presupuestada en alrededor de un millón de euros, cuenta con financiación de fondos europeos lo que hace que haya que ceñirse a unos plazos concretos.

A pesar de todo, desde el Gobierno de Aragón han explicado a este diario que los trabajos se están realizando sin problemas y que todo sigue su curso marcado más allá de los retrasos como consecuencia de las lluvias.

En qué ha consistido esta quinta fase

Esta quinta fase , cuando se concluya, va a permitir tener cubierta ya un poco más de la mitad de la villa, la intervención en restauración y consolidación de algunos de los mosaicos de la zona protegida y la promoción del yacimiento mediante la construcción de un centro de visitantes y la apertura al público del mismo. Se habilitarán recorridos en la zona protegida que permitirán la visita con seguridad, mientras se continúan realizando las siguientes fases previstas hasta culminar la totalidad de las intervenciones. Por lo tanto, una vez concluida está previsto que comiencen las ansiadas visitas al yacimiento ubicado a unos kilómetros de Azuara.

El mosaico de Cadmo y Harmonia en La Malena recuperado tras los daños por las lluvias de hace un año. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Los trabajos en la villa romana comenzaron en 2018, con la protección de la estancia 26, donde se encuentra el mosaico denominado 'Bodas de Cadmo y Harmonía'. Con posterioridad se han ejecutado las obras de las fases II, III y IV para continuar con la protección de estancias y la restauración de los mosaicos de la villa romana, unas actuaciones realizadas entre 2018 y 2024.

Un gran patio central

Esta villa data de los siglos III – IV dC y pertenece al tipo de las denominadas de peristilo, modelo muy extendido en el valle del Ebro y en la meseta. Tiene una planta cuadrangular de aproximadamente 50 metros de lado. La 'pars urbana' o zona noble que ocupaban los propietarios se desarrolla en torno a un gran patio central dotado con un estanque y rodeado por corredores, que abrían a éste mediante un pórtico con columnas. Algunas zonas de la villa contaban con un sistema de calefacción mediante hornos y en uno de sus bordes fueron hallados los restos de un complejo termal.

La villa romana de La Malena es singular por su riqueza decorativa. A partir del siglo IV, se diseñó un programa decorativo en el que destacan los pavimentos de mosaicos elaborados con motivos geométricos, vegetales y figurativos, construidos con teselas de mármol, caliza marmórea, cerámica y pasta vítrea. Los diferentes mosaicos se diseñaron en función del uso y ubicación de cada espacio dentro del complejo arquitectónico.