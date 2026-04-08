Jordi Mollà fortalece sus lazos con la comunidad en la exposición ‘Antonio Teresa Aragón’: "Aragón está en un momento de renacimiento"

El Museo de Huesca ha inaugurado este miércoles la exposición ‘Antonio Teresa Aragón’, del artista, director de cine y actor Jordi Mollà. La muestra, que estará abierta al público hasta el 14 de junio, profundiza en la relación del intérprete con Aragón y rinde también homenaje a su familia. El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el artista, Jordi Mollà, han presentado la exposición que reúne 22 cuadros de medio formato.

Jordi Mollà es uno de los actores españoles más versátiles e internacionales, quien también ha explorado otras facetas creativas, como la dirección, la escritura y la pintura. La carrera de Mollà despegó precisamente en Aragón, con el rodaje de la película ‘Jamón, Jamón’, del director Bigas Luna, en la que compartió escenas con Javier Bardem y Penélope Cruz. Su relación con la comunidad se afianzó todavía más cuando su hermano Antonio se casó con la aragonesa Teresa.

"Un triángulo perfecto"

A ellos les dedica esta exposición. ‘Antonio Teresa Aragón’ conmemora los 60 años de vida de su hermano y los 30 años desde su matrimonio con Teresa. Además, es un homenaje a las tres comunidades de las que parte cada uno: Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana (donde nació su hermano Antonio), cuyas banderas desprenden los mismos colores “y generan un triángulo perfecto”.

El artista ha recordado que la vida le trajo a Aragón “muy joven”, aquí tiene a su familia “y aquí empecé mi carrera en el cine, que ni en el mejor de mis sueños podría haber imaginado, y siempre con el reconocimiento y cariño en una carrera muy larga, de 32 años”.

Jordi Mollà con su hermano Antonio y su cuñada Teresa en el Museo de Huesca. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El actor ha estimado que Aragón está “en un momento de renacimiento”, que simboliza en algunas de sus obras con pisadas de los aragoneses que quieren salir de los cuadros. Algunas obras hacen referencia a ese renacimiento, otras a la relación con su hermano y su cuñada. “Esta exposición era importante para mí, habré hecho más de 200 exposiciones en el mundo, pero hay cosas que van más allá”, ha concluido.

Centrado en la parte aragonesa

La selección que se expone en el Museo de Huesca se centra en la parte aragonesa. Las obras que se muestran quieren ser un sentido y emocionante homenaje a dos de las personas más queridas por el artista, convirtiéndolos en los motores de esta exposición.

Su obra es visceral, expresionista e intensa. En ella se puede ver reflejada la personalidad del artista, trasladando su estado de ánimo en los lienzos con un estilo enérgico, mediante el uso de técnicas mixtas y collage. En muchos de sus cuadros se puede apreciar también un tributo a Antoni Tàpies, artista plástico catalán. Curiosamente, él también estaba casado con una mujer llamada Teresa, con la que mantuvo una relación única, consolidada y duradera.

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En la presentación de la muestra, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha destacado la “magnética personalidad” de Jordi Mollà y su mirada “brillante” sobre la vida y la cultura. ”Es un artista completo, un actor valiente e innovador” que ha combinado su labor en el cine con las artes plásticas. "Jordi ha creado una exposición desde un enamoramiento con Huesca y con Aragón, con su historia” y la muestra “cuenta bien que Aragón es territorio de encuentro, de hermanamiento con la cultura catalana y levantina”, ha dicho.