Laura Pausini se enfada con un espectador en su concierto en Madrid: "No soy una cantante para beber"
La italiana culminó en el Movistar Arena su gira española del 'Yo Canto World Tour'
La cantante italiana Laura Pausini interrumpió su concierto en el Movistar Arena de Madrid para recriminarle a uno de sus espectadores que estaba molestando. En un momento dado, a la artista se le ve interactuar con el público: "Señores, disculpen, ¿que están hablando ahí? Que yo estoy hablando, coño", dice Pausini, que insiste ante la falta de respuesta: "Señor, ¿qué está pasando ahí?".
"Hola, soy Laura Pausini y quiero saber qué coño está pasando ahí", se le ve decir a la artista en un vídeo difundido por la cuenta de Instagram @spanish_giacomo. A continuación, la italiana prosigue con su 'speech': "Ah, está bebido, pero yo no soy una cantante para beber porque si tú bebes mucho, después…. Y nosotros, después del concierto vamos a follar", le increpa con naturalidad para concluir con una recomendación: "Beber poco, chicos, no ayuda".
La artista italiana Laura Pausini ofreció el lunes en Madrid el quinto y último concierto en España de su gira 'Yo canto World Tour', que arrancó el pasado 27 de marzo en Pamplona, y en el que estuvo acompañada por Pablo López y Jeannete, con los que cantó a dúo los temas 'El Patio' y 'Por qué te vas'.
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