Laura Pausini se enfada con un espectador en su concierto en Madrid: "No soy una cantante para beber"

La cantante italiana Laura Pausini interrumpió su concierto en el Movistar Arena de Madrid para recriminarle a uno de sus espectadores que estaba molestando. En un momento dado, a la artista se le ve interactuar con el público: "Señores, disculpen, ¿que están hablando ahí? Que yo estoy hablando, coño", dice Pausini, que insiste ante la falta de respuesta: "Señor, ¿qué está pasando ahí?".

"Hola, soy Laura Pausini y quiero saber qué coño está pasando ahí", se le ve decir a la artista en un vídeo difundido por la cuenta de Instagram @spanish_giacomo. A continuación, la italiana prosigue con su 'speech': "Ah, está bebido, pero yo no soy una cantante para beber porque si tú bebes mucho, después…. Y nosotros, después del concierto vamos a follar", le increpa con naturalidad para concluir con una recomendación: "Beber poco, chicos, no ayuda".

La artista italiana Laura Pausini ofreció el lunes en Madrid el quinto y último concierto en España de su gira 'Yo canto World Tour', que arrancó el pasado 27 de marzo en Pamplona, y en el que estuvo acompañada por Pablo López y Jeannete, con los que cantó a dúo los temas 'El Patio' y 'Por qué te vas'.