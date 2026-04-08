Mike Aquarium tiene su guía para mantenerse 'Siempre a flote': "Creo que hay hogares que parecen pensiones"

De su anterior novela decía que tenía un 60% real y un 40% de ficción. ¿Cómo se reparte esta?

Aquí me he pasado, hemos subido el nivel real y bajado el de ficción. He corregido los errores que hice escribiendo en la anterior y eso me ha hecho ir un poco más rápido. Tampoco sabía lo que era trabajar con una editorial desde el principio, porque ‘El chico de la gorra’ nació autopublicado.

¿Eso ha modificado el proceso?

Me propusieron hacer una segunda novela presentando la anterior, entonces, la editorial me puso normas de plazos; aunque les dije que prefería escribir todo y luego enviarlo y me dijeron que como me sintiera más cómodo. Total, que me encerré en casa, acabé la historia, la mandé, les gustó mucho, la corrigieron un poco y, la verdad, que ha salido muy bien.

Mike Aquarium vuelve a la literatura con su segundo libro tras el éxito de 'El chico de la gorra' / Rubén Ruiz

¿Hay continuidad con ‘El chico de la gorra’?

Es el mismo universo, pero puedes leerlo sin haber leído la anterior. Empieza y acaba aquí. De hecho, aquí (señala la foto de la solapa del libro con la portada de 'El chico de la gorra') lo hemos hecho con la idea de que, si les ha gustado, puedan ir a ‘El chico de la gorra’. Además, en 'Siempre a flote' se habla del primer libro: el protagonista tiene que presentar la novela, pero a la vez han ocurrido una serie de catástrofes, ha vuelto al pasado y entonces está un poco intentando mantenerse a flote.

Uno de los temas es la familia elegida. ¿Se está rompiendo el estereotipo de la familia tradicional?

Yo creo que hay hogares que parecen pensiones. Cuando no tienes una comunicación diaria con tu familia, no te sientas en una mesa a comer o a cenar, se está perdiendo el hilo familiar. Entonces, yo que paso mucho tiempo fuera porque me dedico a viajar y he ido construyendo mi propia red familiar del cariño, acabas tejiendo una comunidad muy bonita. Hablo también de las redes sociales, por ejemplo, hay gente que nos sigue desde el principio, me he ido de viaje con ellos, han venido a las presentaciones del libro y, a partir de ahí, hemos hecho piña. Somos animales sociales, necesitamos socializarnos.

¿Hemos aprendido a crear nuestras propias tablas de salvación para mantenernos a flote?

No, ese es el problema. Hemos roto las redes que nos unían al origen y a la vez no estamos preparados para sostenernos. Hay un tercer factor, que es cómo está la sociedad, cada vez más polarizada y cada uno a lo suyo, hay más problemas, no me quiero poner intenso, pero están el tema de la vivienda o el tema de la salud mental. Ahora mismo hay más destrucción de relaciones que unión; por eso he hecho una novela a favor de tejer los vínculos y de tratar de mantenerse a flote, que es de lo que trata la vida.

"He llegado a lugares donde he conocido gente a quien yo le he cambiado la vida sin querer, porque pasaba ese día por allí con mi cámara." Mike Aquarium, autor de 'Siempre a flote. Una novela tan real como la vida'

Y tasa el desastre en términos de oportunidad. ¿Es oportunidad o pura obligación de supervivencia?

Yo cada vez que me he caído después ha venido la oportunidad y luego he sido más feliz, porque creo que me he reconstruido. Cuando dejé la empresa era el momento de apostar por mi proyecto, que me ha llevado a sitios donde no pensaba y he llegado a lugares donde he conocido gente a quien yo le he cambiado la vida sin querer, porque pasaba ese día por allí con mi cámara.

Cuéntenos…

Eso me pasó en Vietnam, con Wally. Fuimos a Hoi An, Meri y yo, y había una ola de calor de 50 grados y este chico tenía el hotel donde nos alojamos; había invertido los ahorros de toda su vida en una serie de alojamientos, con 6 habitaciones pequeñas, una piscina y un jardín. Como hasta que no cayera el sol no podíamos ir a ver la ciudad, yo estaba todo el día en la piscina, grabando vídeos y contenido. Ya en casa, volqué la información en la página web para que la gente fuera allí y, de repente, Wally empezó a recibir españoles, nunca habían pasado españoles por allí, le decían: “Mike y Meri”. Al poco tiempo, una plataforma de alojamientos le dio una insignia, entonces empezaron a promocionarlo más y el negocio se le disparó, entonces nos mandó un correo y nos explicó toda su historia. A los dos años volvimos y cuando me vio me dio un abrazo, empezó a llorar y me enseñó todo lo que había crecido el alojamiento. Me dijo: “Como vuelvas a Hoi An y pagues alojamiento algún día, verás. Mi casa es mi casa”. Wally vivió eso porque yo, un día, pasaba por ahí con mi cámara y había una ola de calor de 50 grados afuera.

"Esto ha sido un hobby que se ha convertido en mi trabajo, entonces yo no tengo la sensación de estar trabajando, eso es lo mejor que te puede pasar" Mike Aquarium — Autor de 'Siempre a flote. Una novela tan real como la vida'

Lleva una década dedicado a lo que le gusta, la utopía de la clase trabajadora. ¿Se arrepiente de algún momento que solo haya visto a través de la pantalla del dispositivo?

No me ha ocurrido eso, la verdad. Esto ha sido un hobby que se ha convertido en mi trabajo, entonces yo no tengo la sensación de estar trabajando, eso es lo mejor que te puede pasar. Sigo siendo clase obrera, siempre digo que @mikeandmerytv es una pequeña tiendecita en la esquina, donde pasan cada mes personas a comprar y a saludar, no es un centro comercial. Y luego se nos están abriendo caminos que yo nunca sospechaba, como presentar esta novela.

Acompaña la novela de una lista de canciones para escuchar en Spotify. La importancia de la experiencia completa. ¿Qué suma a la literatura?

La música es clave, de hecho yo no sé cómo trabajan otros escritores, pero mi rutina era, por la mañana, ir a caminar por la playa, con los cascos. Necesito música en español, mis bandas favoritas y esto (se señala la sien) yo creo que se desatasca. Ahí es donde tu mente empieza a pescar. Si me dijeran: “Mike, escribe una novela sin música”, no podría, es imposible.

"Aquí hay cosas que son jodidas y que no les he puesto el filtro, pero parto con la baza de que se quede en el aire de la ficción de si es verdad o no" Mike Aquarium, autor de 'Siempre a flote. Una novela tan real como la vida'

¿Dónde se expone más: en sus redes sociales o en los libros?

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En las redes sociales me expongo una mínima parte. Alguna vez comparto cosas del día a día, porque nos gusta tirar esa barrera, me gusta enseñar cuando llevo ocho horas delante del ordenador y con dolor de espalda, mostrar que todos tenemos problemas, pero si te pasa algo jodido de verdad no le vas a dar al ‘rec’ de la cámara. Aquí (señala el libro) hay cosas que son jodidas y que no les he puesto el filtro, pero parto con la baza de que se quede en el aire de la ficción de si es verdad o no.