Este es el monasterio turolense que se transformará en Hogwarts para decidir el futuro de la magia

Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin, todas las casas de Hogwarts tienen sus adeptos entre los seguidores del universo Harry Potter. Cada una con sus colores identificativos, sus hechizos representativos y su propia personalidad fundacional. Si tienes claro a cuál te gustaría pertenecer, el próximo fin de semana tienes la oportunidad en este histórico enclave turolense.

Para ello, y por tercer año consecutivo, la asociación The Roamers organiza 'Historia de la Magia', un evento de rol en vivo (LARP) que transforma este monasterio del S. XIII, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, en una versión medieval del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

La aventura vuelve al Monasterio de Nuestra Señora del Olivar, situado en Estercuel (Teruel), del 10 al 13 de abril. Las varitas de sauco ya están preparadas para participar de esta lucha por conseguir el control de la magia universal.

Tras el éxito de la edición anterior, la historia avanza hasta el año 1004 d.C.. En un contexto de tensiones políticas y amenazas de invasión desde el norte, los más de 180 participantes no serán meros espectadores, sino los protagonistas de una trama donde la pureza de sangre, las alianzas estratégicas y la magia antigua marcarán el destino de la comunidad mágica.

Los asistentes, ataviados con túnicas y varitas, encarnarán personajes creados por ellos mismos, debiendo elegir entre los intereses del mundo mágico o su propia supervivencia. "Se trata de un teatro interactivo basado en la improvisación que permite a los jugadores convertirse en los protagonistas de la historia que siempre han soñado vivir", explican desde la organización.

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Más allá del juego, 'Historia de la Magia' apuesta decididamente por el turismo sostenible y el apoyo a la España vaciada. Al atraer a casi dos centenares de personas a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, el evento fomenta el consumo en comercios locales y pone en valor el patrimonio arquitectónico de Teruel.