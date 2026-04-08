El pulso electrónico de Wu Trones protagoniza este domingo el ciclo Jazz & Más en Rock & Blues

La primavera continúa en Zaragoza y con ella la cita de los domingos de Jazz & Más en el Rock & Blues, un ciclo asentado y muy querido por los amantes del género y que, hasta el 7 de junio, incluye un total de 12 conciertos de artistas nacionales e internacionales de diversos estilos de jazz, progresivo, fusión, blues, funk o soul.

Este ciclo nació en 2017 con la intención de dar a conocer y consolidar en la escena cultural de Zaragoza los nuevos sonidos del jazz. Con dos ediciones al año, el programa reúne a artistas nacionales e internacionales, al tiempo que da visibilidad al talento local. Además, ha contribuido a crear un circuito estable que ofrece a las bandas una estructura sólida para poder actuar con continuidad.

Este domingo 12 de abril llegarán a la sala Wu Trones, una propuesta que lleva el jazz a un territorio menos transitado y mucho más estimulante. Formado por cuatro músicos de amplísima trayectoria afincados en Madrid —Marcos Collado a la guitarra, Ander García al bajo, Alberto Brenes a la batería y Marcos Sánchez a los teclados—, el grupo presenta composiciones propias en las que la improvisación característica del género dialoga con pulsos electrónicos y una mirada claramente contemporánea.

Lejos de lo convencional, Wu Trones convierte cada directo en una experiencia de riesgo y precisión, donde el criterio musical y la libertad creativa van de la mano. El nombre del proyecto no es casual: como un buen butrón, se cuelan por cualquier rendija sonora, toman el espacio con naturalidad y terminan llevándose el escenario entero. Una cita imprescindible para quienes buscan un jazz moderno, sorprendente y con personalidad propia.

Más en el Jazz & Más primavera 2026

El 19 de abril la noche estará protagonizada por Fatbeat. Quinteto madrileño difícil de etiquetar, centrado en música original e improvisación, alternando complejidad y sencillez con gran intensidad. Presentan su universo 'Two Planets', con mirada multidisciplinar, y contarán con la colaboración de Lorea Aranzasti (voz/violín).

El 26 de abril recalan en el Rock & Blues Lucio Lupano 4tet. Cuarteto liderado por Lucio Lupano que interpreta composiciones originales, uniendo tradición jazzística e identidad del siglo XXI, priorizando la escucha y la interacción. Line up: Lucio Lupano (guitarra), Javi Callen (contrabajo), Carles Pérez (batería), Miguel Rodríguez (piano). El 3 de mayo se celebrará Jazz & Jam vol 5, protagonizado por Irene Reig. Saxofonista destacada del panorama actual, con sonido inconfundible y versatilidad como compositora y multi instrumentista. Lidera su cuarteto con Xavi Torres (piano), Pau Sala (contrabajo) y Andreu Pitarch (batería).

Cartel completo del ciclo Jazz & Más 2026 / Rock&Blues

El 10 de mayo los protagonistas serán Premier Pigs. Trío formado por Javier Callén (bajo, electrónica y saxo), Alberto Brenes (batería y electrónica) y Marcos Sánchez (teclados). Exploran improvisación en tiempo real combinada con estructuras definidas, construyendo paisajes sonoros donde jazz y electrónica dialogan con naturalidad. El 17 de mayo se subirán al escenario Thomas Kretzschmar Trio & David Regueiro. El violinista francés Thomas Kretzschmar presenta su proyecto de violín jazz en formato trío, con libertad e interacción, y una mirada actual ligada a la tradición europea.

El 24 de mayoClara Gil protagonizará la noche en el Rock & Blues. Un proyecto que nace como refugio y necesidad creativa, con Clara al frente tras su trayectoria en piano clásico. La acompañan Javier Callén (contrabajo) y Miguel Guerra (percusión) en una fusión de clásica, jazz y música de raíz. 'Jugamos a dioses' será el nombre del álbum. El 31 de mayo será el turno de Nirek Mokar. Pianista parisino de 19 años, ligado al boogie-woogie, blues, swing y rock’n’roll, con un show veloz y muy dinámico. Actuará junto al trío del guitarrista/cantante Iker Piris, figura destacada del blues nacional con seis discos y colaboraciones internacionales.

El 7 de junio tendrá lugar el último concierto del ciclo: The Free Label. Banda de Toronto (seis integrantes) que fusiona disco 70s, R&B 90s y funk de alta energía, con proyección internacional y giras por Europa, Norteamérica y Australia. Presentan su segundo álbum 'Songs for Sienna' y destacan por su potente directo y gran impacto en redes. Este es el único concierto del ciclo que no tiene entrada libre, se pueden comprar en la web de la sala.

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Organiza el ciclo Sweet Caroline Producciones con la colaboración de la sala Rock & Blues Café y Mimelo Estudio Creativo, patrocina el 43º Festival de Jazz Zaragoza, y financia el Ayuntamiento de Zaragoza.