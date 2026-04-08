Ryan Adams confirma fecha en Zaragoza el próximo mes de octubre: cuándo y dónde comprar las entradas

Este otoño, Adams copa la agenda de grandes conciertos en Zaragoza. Si ya estaba confirmado el concierto inédito de Bryan Adams el 7 de noviembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, ahora es el cantautor estadounidense, Ryan Adams, quien confirma que la capital aragonesa va a ser una de las cinco paradas españolas de su gira, 'Ryan Adams Solo Europe 2026'. En este caso, será el 15 de octubre en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

A sus 51 años, Ryan Adams, nacido en Jacksonville, comenzó muy joven en la música y ya en la década de los noventa fundó la banda Whiskeytown, con Caitlin Cary, Eric "Skillet" Gilmore, Steve Grothmann y Phil Wandscher. Después, y tras algunos años en solitario, en 2009 se unió al grupo The Cardinals e inició una época de constante producción musical.

Desde hace más de tres lustros, Adams ha continuado su carrera solista. Ha sido aclamado como uno de los compositores más talentosos del rock y ha estado nominado siete veces a los premios Grammy. En su haber tiene 22 álbumes de estudio, que han vendido millones de copias.

Como productor ha colaborado en discos para músicos de renombre como Willie Nelson, Jesse Malin y Jenny Lewis, y ha colaborado con algunos de los artistas más influyentes de la música, como Weezer, Fall Out Boy, America y muchos más. El talento artístico de Ryan no se limita a la composición de canciones. En 2009, publicó 'Infinity Blues', un libro de poesía en verso libre sobre su camino hacia la autorrealización, y 'Hello Sunshine' , una colección de poemas y relatos cortos.

La gira por territorio nacional le llevará también al Teatro Lope de Vega de Madrid (12 de octubre), el Palau de la Música Catalana de Barcelona (13 de octubre), el Palacio de Congresos de Granada (14 de octubre) y el Palau de les Arts de València (17 de octubre). Adams ofrecerá temas de algunos de sus discos más destacados, como su álbum homónimo de 2014 y 'Hearbreaker', 'Ashes & Fire' y 'Easy Tiger', entre otros, así como sus últimos álbumes de estudio 'Sword & Stone', 'Star Sign', 'Heatwave' y '1985'.

Las entradas para el concierto en Zaragoza se pondrán a la venta este viernes 10 de abril, a partir de las 10.00 horas en la plataforma unitedlive.es.

Después de la polémica

El cantante y compositor estadounidense Ryan Adams fue acusado, en 2019, por varias mujeres de ofrecerse a impulsar sus carreras musicales a cambio de sexo, una conducta indebida y de abuso emocional que él negó tras ser revelado en un reportaje del diario The New York Times.

Entre las mujeres que denunciaron a Adams, figuraba su exesposa, Mandy Moore, y la artista emergente Phoebe Bridgers. En una de las acusaciones contra Adams, una mujer llamada "Ava" afirmaba que después de entablar un diálogo con el cantante cuando tenía 14 años, "ella y él tuvieron relaciones sexuales por teléfono y tuvieron llamadas por Skype en las que Adams se vio expuesto", según el Times.

Noticias relacionadas

En sus redes sociales, Adams hizo un comunicado tras algunos meses apartado de la vida pública: "No soy un hombre perfecto y he cometido muchos errores. A cualquier persona que haya lastimado, sin querer, me disculpo profundamente y sin reservas".