El Slap! Festival pone en marcha su 'crowdfunding' en el año de su regreso: "La cultura puede defenderse desde el apoyo ciudadano"

El Slap! Festival, que regresa este año al Cámping de Zaragoza, acaba de lanzar su campaña de 'crowdfunding' a través de la cual el público va a poder decidir lo ambicioso que quiere que sea esta edición de 2016. De hecho, la campaña nace con un objetivo mínimo de 5.000 euros pero sitúa el óptimo en 35.000 euros por lo que las posibilidades son inmensas.

"En esta nueva etapa, y sin el respaldo institucional con el que sí contó en otras fases para mantenerse en su lugar natural, el Camping, Slap! apela a la fuerza de artistas, público y entidades colaboradoras que pueden hacer posible su vuelta. Esta campaña no solo busca financiar una edición: quiere reactivar un proyecto con identidad propia, compromiso social y trayectoria consolidada, capaz de generar actividad cultural, oportunidades para artistas y profesionales, impacto en la economía local y una defensa clara de la cultura en Zaragoza como bien común", explican desde la propia campaña lanzada en Goteo.

19 y 20 de junio

La edición de 2026 está anunciada para los días 19 y 20 de junio en el Camping de Zaragoza, precisamente subrayando el carácter simbólico de esa vuelta. La elección de la ubicación coincide, además, con un año especial para el sello promotor, Desafinado Producciones, que celebra su 25º aniversario. Esta trayectoria ha sido clave para posicionar a la ciudad como un punto de referencia en la escena cultural de toda España.

Todas las personas que apoyen esta campaña (la aportación mínima son 10 euros) serán invitadas a la edición de Slap! Festival 2026 los días 19 y 20 de junio en el Camping de Zaragoza, como agradecimiento por hacer posible su vuelta. Además, las aportaciones incluirán invitación al encuentro de comunidad y presentación del cartel del 28 de mayo.

"Esta campaña no busca solo reunir financiación: busca activar una respuesta colectiva para demostrar que la ciudad sigue queriendo que vuelva y que la cultura también puede defenderse desde el apoyo ciudadano", explican.