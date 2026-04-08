Ya es oficial el cartel de la noche del heavy en Zaragoza con dos bandas internacionales de primer nivel: cómo comprar las entradas

La Asociación El Batallador que promueve el heavy en Zaragoza une sus fuerzas con Parranda Producciones para organizar la gran fiesta Rock Metal de Luxe, que contará con dos bandas internacionales de primer nivel secundadas por tres nacionales (una de ellas aragonesa) y el DJ Rafa Basa, que amenizará la noche. Todos en una sola noche, el 6 de junio, en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

La banda alemana de power metal nacida en los 90 Iron Savior, referente entre el metal europeo, será una de las cabezas de cartel. Fundada por el multi instrumentista, productor e ingeniero Piet Sielck junto al legendario Kai Hansen (Gamma Ray/Helloween) y el baterista Thomen Stauch (ex-Blind Guardian), Iron Savior llegará a la capital aragonesa para desplegar todo su potencial.

Junto a ella, será el chileno Ronnie Romero, avalado por su presencia en proyectos como Rainbow y Michael Schenker, el otro gran nombre de una noche que se espera de muchos decibelios y que, como sucedió con Crashdïet, seguro que se convierta en una gran fiesta musical.

Cómo comprar las entradas

Además, en el cartel también estarán los zaragozanos Alacrán, los vitorianos Sinne Rage, además de los valencianos Newtron y Rafa Basa amenizando como DJ el día. Es decir, un programa de primer nivel para una noche de rock y heavy que comenzará a las 19.00 horas (las puertas se abrirán desde una hora antes) y se prolongará hasta las dos de la madrugada.

El cartel del concierto del 6 de junio en Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Las entradas ya se pueden comprar online en la web de Parranda a un precio promocional de 27 euros (las 500 primeras) y después costarán 33 euros. Los socios de El Batallador tendrán descuento pero, para ello, deben comprar la entrada física en el Infiernos o en el Atrio.