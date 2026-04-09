Los cines de Zaragoza que anuncian una iniciativa que "revolucionará" el cine en Aragón: "Va a cambiar la forma en la que el público lo vive"

Los cines Palafox de Zaragoza han lanzado un enigmático y sorprendente anuncio en el que afirman que van a implantar una iniciativa que "cambiará el cine en Aragón". "El próximo miércoles 15 de abril a las 12.00 horas. se desvelará una iniciativa que marcará un antes y un después en la forma de ir al cine en la región", aseguran en un comunicado que acaban de publicar.

Hasta el momento se desconoce de qué se trata, aunque fuentes responsables del proyecto, explican que se trata de una iniciativa sin precedentes en la comunidad que supondrá un punto de inflexión en la experiencia de los espectadores y en la manera de entender la exhibición cinematográfica en Aragón. Aunque por el momento no se han desvelado detalles concretos, los impulsores del anuncio aseguran que su impacto irá más allá del ámbito local, situando a Zaragoza y Aragón en una nueva dimensión dentro del panorama cinematográfico nacional.

Cuándo se hará el anuncio

“Estamos ante algo que va a cambiar la forma en la que el público vive el cine. No es una mejora incremental, es un nuevo nivel”, señalan desde la organización.

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El anuncio se realizará de forma simultánea a través de sus canales digitales y redes sociales el miércoles 15 de abril a las 12.00 horas.