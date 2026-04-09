El Mago Flain pone la chispa del fin de semana en el Teatro Arbolé

La compañía andaluza Teatro Avanti presenta este fin de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza al Mago Flain con el espectáculo 'La chispa mágica', una aventura mágica, llena de risas, sorpresas y emociones con la complicidad del público y la ayuda de una chispa muy especial. Las funciones serán el sábado 11, a las 18.00 horas, y el domingo 12 en horario matinal, a las 12.00 horas.

'La chispa mágica' es un espectáculo lleno de risas, sorpresas, emociones y mucha magia. El Mago Flain llega con su espectáculo más brillante, donde la ilusión se mezcla con el humor y la magia en un formato pensado para hacer disfrutar a toda la familia.

Flain hará aparecer, desaparecer y transformar lo imposible en asombro. Porque esta obra no es solo un espectáculo, es una experiencia para reír, bailar y, sobre todo, creer que la magia existe y está más cerca de lo que imaginas.

Francisco Santofimia, el mago y profesor de magia cordobés conocido como Flain que te Flain, estudió Arte Dramático en la capital. Se decantó por "la magia gracias a unos fascículos del televisivo ilusionista Juan Tamariz", que se vendían en los años 90, cuyos trucos y juegos de manos admiraron a toda una generación.

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Esa gracia y buen hacer fueron heredados por él en las sucesivas actuaciones que este gran ilusionista realizaba tanto en eventos nacionales e internacionales. Sus comienzos los dedicó a un público más adulto, aunque paulatinamente fue orientándose hacia un mundo más infantil, mezclando números de magia y de payasos. Junto con otros profesionales creó el interesante Proyecto Avanti de indudable interés cultural para Córdoba.