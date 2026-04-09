El Principal abraza de nuevo a la zaragozana Elena Rivera, protagonista de 'El efecto': "Cuando me hablan de este teatro se me hincha el pecho"

La actriz zaragozana Elena Rivera juega en casa esta semana. Desde este jueves, 9 de abril y hasta el domingo 12, representará 'El efecto' en el escenario del Teatro Principal. La obra, escrita y creada por Lucy Prebble, llega a Zaragoza para celebrar su primer cumpleaños en los teatros españoles dirigida por Juan Carlos Fisher.

Además de Elena Rivera, el elenco se completa con otros tres actores consolidados en la escena teatral y cinematográfica nacional: Alicia Borrachero, Fran Perea e Itzan Escamilla. Entre los cuatro desarrollarán esta reflexión sobre los sentimientos humanos y los factores bioquímicos que afectan a estos. "Hasta el público parece que forma parte del ensayo clínico", ha remarcado Rivera acerca de la importante puesta en escena que crea Fisher.

La historia sigue a dos jóvenes voluntarios -Elena Rivera e Itzan Escamilla- que participan en un ensayo farmacológico. Entre ellos se establecerá una relación amorosa que les hará plantearse si es real o un efecto secundario de la medicación. Por otro lado, los responsables del estudio -Fran Perea y Alicia Borrachero- entran también en el torbellino de dudas que alienta este estudio.

Entre la neuroquímica y el amor

Entre la tensión psicológica y la emoción, el texto estimula a cuestionarse sobre la relación entre mente y cuerpo, emoción y razón. "¿Somos solamente química? ¿Hay algo más allá del cerebro?", ha expuesto Alicia Borrachero durante la presentación de la obra. Su personaje aporta el contrapunto holístico a la ciencia psiquiátrica ortodoxa, representada por Fran Perea. De hecho, Borrachero ha definido el dilema como: "¿Hay Viagra para el alma?".

La espiral absorbe a los espectadores y les interpela directamente. "El público sale con muchas preguntas", ha aseverado Elena Rivera, quien además ha invitado al público a sumarse a lo que para ella es "un viaje sensorial y emocional".

Itzan Escanilla y Elena Rivera en un pasaje de 'El efecto' / Elena G. Graiño

El origen de 'El efecto' parte de la dramaturgia de la británica Lucy Prebble, guionista de la serie 'Succession', y que con su adaptación española lleva ya un año -que se cumplen este 9 de abril, según ha recordado Borrachero- girando por los principales teatros de la mano de Juan Carlos Fisher, responsable de montajes como 'Grease' o 'Mamma Mía!'.

Los cuatro protagonistas han estado de acuerdo en remarcar que es un texto que les deja "exhaustos". La exigencia interpretativa es alta y según Itzan Escamilla: "Esta obra me ha hecho reflexionar mucho, pero a nivel actoral". Con lo que, además del trabajo de guion sobre la fragilidad humana, 'El efecto' ahonda de forma transversal en la fragilidad de quien actúa y cómo expone su cuerpo como herramienta de expresión.

Elena Rivera, orgullosa zaragozana

El joven Escamilla es, probablemente, quien menos ha estado entre los bastidores del Teatro Principal. Si bien no recuerda si realmente es su debut en el Teatro Principal, ya que hace años participó de la representación de 'Los universos paralelos', sí que "me lo tomo como un estreno". Y en esta visita a Zaragoza va a tener a una 'cicerone' insuperable: "Luego me los llevo por ahí", ha sentenciado Elena Rivera.

Elena Rivera durante la presentación 'El efecto' en el Teatro Principal, junto a sus compañeros de reparto / JAVIER Río

Elena Rivera (Zaragoza, 1992) se siente a gusto con sus compañeros de reparto: "Disfruto mucho cada vez que nos miramos a los ojos". A esta camaradería se une el amor por sus raíces que siente Rivera, quien "milita en Zaragoza", a juicio de José María Turmo, director del PMAEI. La protagonista de 'Inés del alma mía' y la imborrable Karina en 'Cuéntame cómo pasó', no ha dejado pasar la ocasión para alardear de ciudadanía: "Por donde voy llevo a Zaragoza en el corazón, por todos los lados".

"Ella es un producto de la 'casa' casi innato", ha comentado Turmo respecto al Teatro Principal; a lo que Rivera ha afirmado orgullosa que "este teatro es un lujo" y que cada vez que se lo dicen sus compañeros de profesión "se me hincha el pecho".

Las funciones serán a las 20.00 horas, de jueves a sábado, y el domingo a las 19.00 horas. Las entradas están disponibles en la web del Teatro Principal y en taquilla.