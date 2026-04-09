Las secuelas del abuso infantil relatados en la obra 'Blackbird' que llega en el Teatro del Mercado de Zaragoza

El drama social del abuso infantil y el impacto que supone para las víctimas durante el resto de su vida es la base del montaje 'Blackbird', que llega al Teatro del Mercado entre el 10 y el 12 de abril. La obra, dirigida por Javier Guzmán, es una versión de la aclamada pieza del dramaturgo escocés David Harrower.

Este 'Mirlo' (Blackbird, en español), da titulo a la obra por su vinculación con los presagios y la evocación de esta ave como símbolo de una atmósfera de pesadilla y el picoteo de los restos de una vida destrozada, reflejando el encuentro tenso y doloroso entre la abusada y su abusador años después. Sobre el escenario, una mirada cruda y sin concesiones sobre las heridas abiertas del abuso sexual.

'Blackbird' narra el estallido emocional que se produce cuando Una, interpretada por Evelia Sancho, localiza a Ray, Alfonso Miranda, quince años después de la relación ilegal que mantuvieron cuando ella era menor de edad. Lo que comienza como un careo en el lugar de trabajo de él se convierte en un duelo psicológico sobre la culpa, la memoria y el daño irreparable.

Cartel de la obra / Teatro del Mercado

Este montaje supone el primer proyecto profesional de La Ballena, que apuesta por un sólido reparto local para dar vida a uno de los textos más intensos del teatro contemporáneo europeo. El elenco cuenta con la experiencia de Evelia Sancho y Alfonso Miranda, actor profesional vinculado a la trayectoria de la escuela ya que fue alumno de la misma.

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Las entradas para las tres únicas funciones ya están a la venta a través de la web del Teatro del Mercado y en las taquillas del Teatro Principal. Los horarios disponibles son los siguientes: 10 y 11 de abril a las 20.00 horas y 12 de abril 19.00 horas.