'Aragón, tierra de cultura' ameniza el fin de semana en Gotor y el Monasterio de Rueda: ADN 100% aragonés con Cuti Vericad y Miguel Ángel Berna

El cantante Cuti Vericad actuará este viernes a las 23.00 horas en el convento Dominico de Gotor, mientras que Miguel Ángel Berna se subirá a las tablas del Monasterio de Rueda a las 18.30 horas de este sábado. Ambos espectáculos forman parte del programa 'Aragón, tierra de cultura', del Gobierno de Aragón, que busca extender espectáculos gratuitos de diversas disciplinas culturales por toda la comunidad y dar a conocer el talento con ADN 100% aragonés.

Cuti Vericad es un veterano músico aragonés, de renombre nacional por formar parte también de bandas referentes del pop rock español desde hace varias décadas como Los Rebeldes. Durante casi tres décadas de carrera, el artista ha colaborado en infinidad de proyectos paralelos a su carrera como productor, compositor y cantante. Ha firmado el libreto musical de más de una docena de espectáculos teatrales de diferentes compañías y ha compuesto música para cine y televisión.

En sus diferentes proyectos ha compartido escenario con The Rolling Stones, The Who, Nick Lowe, Andrés Calamaro, Linda Gail Lewis, Miguel Ríos, Ariel Rot, Gene Vincent and the Blue Caps entre otros. Actualmente, está inmerso en su último proyecto que cierra la trilogía del Samurái. El tercer disco, titulado 'La Venganza del Samurai', es un disco de siete canciones de aire americano, donde se combinan el rock clásico y rocoso con emotivas y monumentales baladas. Se trata de una producción cuidada y preciosista, repleta de referencias musicales, literarias y cinematográficas.

Berna en el Monasterio de Rueda

Por su parte, el artista Miguel Ángel Berna se encuentra en plena gira de despedida tras más de cuarenta años sobre los escenarios de Aragón. Por esta razón, ha decidido realizar un espectáculo que quiere ser una síntesis de su trayectoria y una reflexión de toda su carrera. El proyecto de Rematadera consta, también, de un documental dirigido por el cineasta Gaizka Urresti que acompaña a Miguel Ángel Berna en esta última etapa de su carrera.

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El espectáculo del que podrán disfrutar los visitantes del Monasterio de Rueda cuenta con coreografías de nueva creación y algunas de las más icónicas de la carrera del bailarín. La música original corre a cargo de Alberto Artigas, histórico músico que lleva más de treinta años a cargo del apartado musical de la compañía de Berna.