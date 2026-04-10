El artista aragonés que ha conseguido que todas las canciones de su primer disco superen el millón de escuchas

El primer disco de un artista es la verdadera prueba de fuego ya que es cuando realmente se puede comprobar si sus canciones pueden ser capaces de llegar a un gran número de público y si su carrera apunta a ser de largo recorrido. Y un artista aragonés acaba de conseguir un hito con su primer trabajo discográfico ya que ya puede decir que las once canciones que conforman el LP han superado el millón de 'streams' (escuchas) en la plataforma líder de 'streaming', Spotify.

Se trata de Juanjo Bona, que tras llegar muy alto en 'Operación Triunfo' grabó un primer disco, 'Recardelino', con el que ha empezado a construir una carrera con una larga gira que ha pasado cuatro veces (dos en el Teatro Principal, una en la sala Mozart y una en la Multiusos) por Zaragoza sumando lleno tras lleno.

Las canciones más escuchadas

'Mis tías', canción que estrenó en la gala de Aragoneses del año de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN de 2024, es la más escuchada con más de nueve millones de escuchas por delante de 'Moncayo' (cerca de los cinco millones), 'Golondrinas' (más de tres millones) y 'Virgen de Magallón' (cerca de las dos millones doscientas mil de escuchas). Así lo ha reflejado su página de fans 'Juanjo Bona Latam'.

«Mi tierra significa absolutamente todo», afirma sin titubeos Juanjo Bona. «Es mi mayor fuente de inspiración, el lugar que me vio nacer y donde aprendí todo lo que sé musical y personalmente. Es mi refugio, donde vuelvo cada vez que necesito respirar», decía en una reciente entrevista para la 'Crónica Campo de Borja', que edita Prensa Ibérica.