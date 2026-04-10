La Film Symphony Orchestra trae al Auditorio de Zaragoza 'Toon Story', un recorrido sinfónico por el cine de animación

Film Symphony Orchestra (FSO), la orquesta más peliculera del país, regresa este sábado 11 de abril a Zaragoza con el mayor homenaje a las bandas sonoras del cine de animación, 'Toon Story', un concierto muy especial que promete emocionar a todos los públicos.

El espectáculo, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, es la última oportunidad para disfrutar en directo de icónicas bandas sonoras del cine de animación que han marcado generaciones.

Desde los clásicos como 'La Bella y la Bestia', 'Pocahontas', 'Aladdín', 'Toy Story' o 'El Rey León', hasta joyas de la animación moderna como 'Cómo entrenar a tu dragón', 'Kung Fu Panda' o 'La princesa Mononoke', el espectáculo recorrerá algunos de los títulos más emblemáticos del cine animado.

Con más de 70 artistas sobre el escenario, 'Toon Story' invita al público a sumergirse en un universo de nostalgia, emoción, humor y aventuras, bajo la batuta del carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, que ilustra cada obra con sus divertidos e interesantes comentarios, convertidos ya en una de las señas de identidad de FSO.

Esta nueva producción de la FSO es un vibrante espectáculo visual y musical pensado para todos los públicos, donde la música sinfónica y el espíritu del cine de animación se dan la mano en un formato innovador, sorprendente y lleno de vida.

El repertorio incluye temas de películas inolvidables 'Toy Story', 'El Rey León', 'Shrek', 'La Bella y la Bestia', 'La princesa Mononoke', 'Kung Fu Panda', 'Pocahontas', 'Aladdín', 'Chicken Run' 'Monstruos S.A.', 'Los Increíbles', 'Ice Age', 'Pesadilla antes de Navidad', 'Anastasia', 'Cómo entrenar a tu dragón' y 'Tom y Jerry'.

Tras 12 años de trayectoria y más de 600.000 espectadores, FSO ha iniciado esta nueva aventura con cerca de 70 conciertos en más de 30 ciudades de todo el país como Madrid (el estreno fue el 10 de octubre), Valencia, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, A Coruña, Valladolid, Murcia, Burgos, Granada, Tenerife, Gran Canaria, Vigo, Oviedo, Pamplona, Alicante, San Sebastián y Mallorca entre otras.

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Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la página web oficial www.filmsymphony.es y en Ibercaja.