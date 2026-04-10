El gimnasta y clown Wilbur representa este domingo en el Teatro de las Esquinas 'Fuego Salvaje'
El artista Wilbur estará este domingo, 12 de abril, en el Teatro de las Esquinas con la obra 'Fuego salvaje'
Humor, acrobacias y vivencias personales es lo que ofrece este domingo 12, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, a las 18.30 horas, el artista alicantino Víctor Ortiz de la Torre, conocido como Wilbur, conocido por sus vídeos virales en redes sociales, que llegar para representar su último espectáculo, 'Fuego Salvaje'.
Más que un título, esas dos palabras aluden a una actitud. Desde una sensibilidad tan arriesgada como cualquier deporte extremo, Wilbur invita al espectador a adentrarse en un viaje iniciático que rompe con todas las expectativas posibles. 'Fuego Salvaje' es una historia real y arrebatadora que se presenta como un espejo donde todos los que lo presencien podrán reconocerse: ni tan guapos, ni tan flacos, ni tan gordos, ni tan inteligentes, ni tan normales.
Es un espectáculo que desnuda, con crueldad y amor, nuestras propias inseguridades, mientras celebra la reconquista del ser y del cuerpo. En este cara a cara visceral, Wilbur, el personaje, se enfrenta a Víctor Ortiz de la Torre, la persona real que habita detrás del escenario. Es una lucha de titanes entre un payaso de hombros caídos y 'cuerpo escombro' que acepta profundamente quién es, y un gimnasta de alta competición, ex millonario, que aún presume de haber sido campeón de España durante la década de los 90.
'Fuego Salvaje' rebasa las reglas de lo esperado. Este espectáculo no es peligroso, sino brutalmente revelador. A lo largo de sus más de 90 minutos de duración, el público vivirá una experiencia profundamente emocionante, única y transformadora.
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