El mejor tributo a AC/DC con toque aragonés desembarca este sábado en la sala Oasis

Este fin de semana promete atronar la noche zaragozana con lo mejor del rock duro y el metal. Una doble cita, el viernes en La Casa del Loco y el sábado en la Sala Oasis, invita a los fieles de este estilo musical a disfrutar de la música en directo en estas dos emblemáticas salas de Zaragoza.

Las bandas británicas FM & Tygers of Pan Tang estará el viernes 10, desde las 20.00 horas en La Casa del Loco. FM es la banda más representativa del 'Adult Oriented Rock' (AOR) de Europa que suman una potente dosis de hard rock. Su carrera comenzó en los 80 y hasta hoy siguen grabando discos como es el caso de 'Brotherhood', su elepé de 2024 que ha girado por todo el mundo. En el actual 'tour' rinden homenaje a su primer disco 'Indiscreet' (1986), un clásico que aparece en todas las listas de mejores discos AOR. La canción que lo abre, 'That girl' fue versionada por los mismísimos Iron Maiden.

Los londinenses FM estarán en La Casa del Loco / Antípodas Producciones

Por su parte, Tygers of Pan Tang es uno de los pioneros de la segunda ola del heavy metal junto a Def Leppard e Iron Maiden. De su formación han participado guitarristas míticos como John Sykes. Estuvieron activos hasta 1987 y volvieron a comienzos del siglo XXI. Acaban de editar 'Live Blood', un directo en el que repasan su carrera y en el que basan esta serie de conciertos que comanda, como siempre, su fundador y guitarrista Robb Weir.

Las entradas están a la venta en la plataforma Local Entradas, a un precio de 32 euros más gastos de gestión.

El heavy con acento maño de Black Ice

Y este sábado 11, vuelve la banda aragonesa con nombre de álbum de AC/DC: Black Ice. A partir de las 21.00 horas, el considerado como mejor tributo de Europa a la mítica banda australiana, estará con sus guitarras afiladas sobre el escenario de la Sala Oasis. Porque sí, el mejor tributo a AC/DC europeo es de Zaragoza.

Vienen con una nueva formación tan potente como la anterior y dispuestos a ofrecer una experiencia auténtica que transporta a los fans a los legendarios directos acedecianos, desde los emblemáticos riffs de guitarra hasta la poderosa voz que caracteriza a la banda de los hermanos Young.

Black Ice nació en Zaragoza, en el año 2012, para transformar su pasión por el mejor grupo de rock de la historia, según su criterio, y celebrar así los momentos más épicos y los tiempos dorados de la formación australiana. En sus ya catorce años de trayectoria, el grupo zaragozano se ha consolidado como la banda tributo líder en Europa. Actualmente, llena salas por toda España con su increíble energía y entregando actuaciones con un repertorio que abarca desde los clásicos atemporales hasta los éxitos más recientes.

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Las entradas, entre 15 y 20 euros más gastos de gestión, están disponibles en la plataforma Local Entradas.